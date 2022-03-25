Hazine Bakanlığı'ndan çat kapı 22 bin denetim

Ayrıca üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya gibi illerde de incelemeler yoğunlaştırılacak.

Bugüne kadar 10 bin 366 adreste denetim yapan enflasyon timi incelemelerini artıracak.

Gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil başta olmak üzere 35 faaliyet alanında da denetim yürütülüyor.

Yüzde 40'ı İstanbul'da yapılan denetimlerde et, tavuk ve yumurta sektörlerine öncelik veriliyor.

Her ekipte 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan tim, 1400'ü vergi müfettişi, 1400'ü de gelir müfettişi olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor.

Enflasyon timi, sahaya inerek gıda başta olmak üzere birçok sektörde fiyatları inceledi.

Enflasyon timi sahada: 10 bin 366 adreste denetim yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Enflasyon Timi' denetimlere başladı. 2 bin 800 kişilik ekip yurt genelinde 10 bin 366 adreste inceleme yaptı. Günde 2 bin üretim ve satış yerinin denetlenmesi hedefleniyor.