Ekonomi Hazine Bakanlığından çat kapı 22 bin denetim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine Bakanlığı'ndan çat kapı 22 bin denetim

Gıdada haksız fiyat ve stokçulukla başlatılan denetimler 13 sektöre yayıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobilyadan kırtasiyeye, ayakkabıdan plastiğe 22 bini aşkın denetim gerçekleştirdi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Hazine Bakanlığından çat kapı 22 bin denetim
Arşiv

Önce kur sonra Ukrayna savaşını fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırılmıyor. Gıdada haksız fiyat ve stokçulukla başlatılan denetimler 13 sektöre yayıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobilyadan kırtasiyeye, ayakkabıdan plastiğe 22 bini aşkın denetim gerçekleştirdi.

  • Bin 400 vergi müfettişi, bin 400’ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişilik enflasyonla mücadele timi sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle gıdada başlatılan fahiş fiyat denetimlerinin kapsamı genişledi. Fiyat denetimleri sıklaşmaya başladı. Başta gıda olmak üzere temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre sektörlerinde saha denetimleri yapıldı.

ÖZEL TİM PİYASA DIŞI FİYATLARI İNCELEDİ

Vergi Denetim Kurulu’ndaki müfettişler ve Gelir İdaresi’ndeki denetleyicilerle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı oluşturulan özel tim, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketlerini inceledi. Bakanlığın veri tabanında bulunan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belgeler üzerinden analiz çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 22 bin 234 iş yeri denetlendi.

Enflasyon timi sahada: 10 bin 366 adreste denetim yapıldı
FOTOĞRAF 15
Title
Enflasyon timi, sahaya inerek gıda başta olmak üzere birçok sektörde fiyatları inceledi.
Title
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan tim, 1400'ü vergi müfettişi, 1400'ü de gelir müfettişi olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor.
Title
Her ekipte 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanı yer alıyor.
Title
Yüzde 40'ı İstanbul'da yapılan denetimlerde et, tavuk ve yumurta sektörlerine öncelik veriliyor.
Title
Gıda, otomotiv, elektrikli ev aletleri, inşaat ve yapı malzemeleri, tekstil başta olmak üzere 35 faaliyet alanında da denetim yürütülüyor.
Title
KDV fiyatlarındaki değişiklikleri yerinde inceleyen tim, alım satım fiyatlarını karşılaştırıyor, stokları sayıyor, e-faturaları sistemden çekerek ortalama alış fiyatlarını çıkarıyor.
Title
Bugüne kadar 10 bin 366 adreste denetim yapan enflasyon timi incelemelerini artıracak.
Title
Denetim sayısının günde 3'e çıkarılmasıyla günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor.
Title
Ayrıca üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya gibi illerde de incelemeler yoğunlaştırılacak.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Enflasyon timi sahada: 10 bin 366 adreste denetim yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kurulan 'Enflasyon Timi' denetimlere başladı. 2 bin 800 kişilik ekip yurt genelinde 10 bin 366 adreste inceleme yaptı. Günde 2 bin üretim ve satış yerinin denetlenmesi hedefleniyor.
Haksız fiyat artışına karşı yeni adım: Şikayetler direkt bakanlığa yapılacak
FOTOĞRAF 9
Title
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.<br>
Title
<br>Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.<br>
Title
Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.<br><br><br>
Title
Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.<br><br>
Title
Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.<br><br>
Title
Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.<br><br>
Title
Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.<br><br>
Title
Title
Haksız fiyat artışına karşı yeni adım: Şikayetler direkt bakanlığa yapılacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu. Marketlerde denetimler sürerken, vatandaşlar da gördükleri fahiş fiyatları internet üzerinden direkt olarak bakanlığa bildirebilecek.

Herkes kaptanın yanına koştu

Herkes kaptanın yanına koştu

​Portekiz maçı sonrası ortaya çıkan görüntü dikkati çekti.
Seçimleri futbolseverleri kızdırdı

Seçimleri futbolseverleri kızdırdı

​Stefan Kuntz'un Portekiz maçı planı tartışma çıkardı.
İşgalde birinci ay: Bini aşkın sivil hayatını kaybetti milyonlarca kişi ülkeyi terk etti

Dünya devini elediler

Dünya devini elediler

​2022 Dünya Kupası'nda İtalya olmayacak.
Portekiz'i geçemedik

Portekiz'i geçemedik

Bir penaltı kaçırdığımız maçta Dünya Kupası biletini kaptırdık.

Erdoğan'dan NATO liderlerine ambargo tepkisi.

İzmir'de şaşırtan görüntü

İzmir'de şaşırtan görüntü

Çekilme 50 metreyi buldu: Adacıklar oluştu.

Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik

Şanlıurfa'daki cezaevinde gerginlik

Vali Erin: Her şey kontrol altında.

Kadın askerler cepheye

Kadın askerler cepheye

​Silahları ve kilolarca yükleriyle çatışma bölgelerine gittiler.

Üç kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.