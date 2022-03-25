Hazine Bakanlığı'ndan çat kapı 22 bin denetim

Önce kur sonra Ukrayna savaşını fırsata çevirmek isteyenlere göz açtırılmıyor. Gıdada haksız fiyat ve stokçulukla başlatılan denetimler 13 sektöre yayıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı mobilyadan kırtasiyeye, ayakkabıdan plastiğe 22 bini aşkın denetim gerçekleştirdi.
Bin 400 vergi müfettişi, bin 400’ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişilik enflasyonla mücadele timi sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle gıdada başlatılan fahiş fiyat denetimlerinin kapsamı genişledi. Fiyat denetimleri sıklaşmaya başladı. Başta gıda olmak üzere temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, alkollü-alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre sektörlerinde saha denetimleri yapıldı.
ÖZEL TİM PİYASA DIŞI FİYATLARI İNCELEDİ
Vergi Denetim Kurulu’ndaki müfettişler ve Gelir İdaresi’ndeki denetleyicilerle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı oluşturulan özel tim, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketlerini inceledi. Bakanlığın veri tabanında bulunan e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve benzeri elektronik belgeler üzerinden analiz çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 22 bin 234 iş yeri denetlendi.