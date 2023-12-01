Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasımda bazı tarım ürünlerinin üretici ve market fiyatları arasında en fazla farkın yüzde 548,1 ile limonda görüldüğünü belirtti. Limondaki fiyat farkını yüzde 423,6 ile portakal, yüzde 359,1 ile mandalina, yüzde 305,4 ile kuru soğan, yüzde 265,3 ile marul ve yüzde 215,4 ile yeşil soğan takip etti.