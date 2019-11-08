Hazine tahviline rekor talep

Hazine’nin önceki gün düzenlediği tahvil ihalesine uluslararası yatırımcılardan rekor düzeyde talep geldi. Dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracına Goldman Sachs, HSBC ve JP Morgan aracılık etti. İhraç miktarı 2,50 milyar dolar olan ihaleye yaklaşık 200 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla teklifte bulundu. Tahvile gelen toplam talep miktarı, Nisan 2015’den bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içerisinde en yüksek miktar oldu. Tahvilin %54,4’ü İngiltere, %31,5’i ABD, %9,1’i diğer Avrupa ülkeleri ve %5’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Türkiye’deki yatırımcılara satış yapılanmaya ihalede gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,319 oldu.