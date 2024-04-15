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Ekonomi

Hazine üç tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 3 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

14:36 - 15/04/2024 الإثنين
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.


Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.


Üçüncü ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.


Dördüncü ihalede ise 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.




#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#iç borç ihraç takvimi
#ihale
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