Hazine üç tahvil ihalesi ve bir kira sertifikası satışı yapacak

BYD (Build Your Dreams), Çin merkezli bir otomobil üreticisidir. Şirket 2003 yılında kuruldu ve şu anda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisidir. Son dönelerde Türkiye’de adı duyulmaya başlayan BYD markası, ürettiği elektrikli otomobillerle ülkemizde yaygınlaşıyor. BYD ATTO3, 88kW’lık DC hızlı şarj kapasitesine sahiptir. Bu sayede, DC hızlı şarj istasyonlarını kullanarak, otomobilinizin bataryasını %30’dan %80 doluluk oranına sadece 29 dakikada getirebilirsiniz. Peki BYD ATTO 3 ne kadar? İşte BYD Atto 3 özellikleri ve fiyatı.