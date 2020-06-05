Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan Borsa İstanbul açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Borsa İstanbul'un haftayı tarihinde ilk kez 13 günlük kesintisiz yükselişle tamamlamasını değerlendirdi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Albayrak
Bakan Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmede bulundu.

  • Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı
GÜNDEM
Emine Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yüzde 93'ü 65 yaş üstü

Abone Ol Google News
Malatyada deprem oldu

Malatya'da deprem oldu

​Deprem, çevre illerde de hissedildi.
İyileşen hasta hızla aratacak

İyileşen hasta
hızla aratacak

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Hafterin ceset deposu

Hafter'in
ceset deposu

​İşkence edilmiş 106 ceset bulundu.
Yüzde 93'ü <br>65 yaş üstü

Yüzde 93'ü
65 yaş üstü

Türkiye'deki ölümlerin istatistikleri açıklandı.
İşte yerli <br>korona kitleri

İşte yerli
korona kitleri

Bakan Varank, yerli kitleri ilk defa TVNET'te gösterdi.
Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Tüm illere Millet Bahçesi müjdesi

Erdoğan, toplu açılış töreninde konuştu.
Hafter milisleri<br> kenti terk etti

Hafter milisleri
kenti terk etti

​Libya ordusu ilerlemeye devam ediyor.
Yeni istihdam kalkanı yolda

Yeni istihdam kalkanı yolda

​Bakan Albayrak, ekonomistlerle bir araya geldi.
Bakan Akar denetimde

Bakan Akar denetimde

Sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Katili annesi çıktı

Katili annesi çıktı

Kan donduran olay: Banyoda doğurup üçüncü kattan aşağı attı.
Kalfanın <br>testi pozitif çıktı

Kalfanın
testi pozitif çıktı

​600 kişi tek tek testten geçirildi.
Ağacın içinden çıktı

Ağacın içinden çıktı

43 yıl sonra çıkan mektup duygulandırdı.
Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Sokağa çıkma kısıtlaması iptal

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
47 havalimanı<br> daha sertifika aldı

47 havalimanı
daha sertifika aldı

Ulaştırma Bakanı: Sertifika alan havalimanı sayısı 53'e yükseldi.
Yarın açık olacak

Yarın açık olacak

YKS'ye girecek öğrencilere önemli duyuru.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.