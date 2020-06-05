Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Borsa İstanbul açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Borsa İstanbul ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 13 gün kesintisiz artarak tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Türkiye ekonomisine ve varlıklarına geçmişte olduğu gibi bugün de güvenenler kazanıyor. Büyük hedeflerimize tüm paydaşlarımızla ulaşacağımıza inancımız tamdır. https://t.co/COETDtwuQM — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 5, 2020

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