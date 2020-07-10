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Ekonomi Bakan Albayraktan "düşük kamu borç stoku" paylaşımı Bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika açıklaması: Bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Albayrak'tan "düşük kamu borç stoku" paylaşımı: Bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ekonomimizin güçlü sac ayaklarından biri olan düşük kamu borç stoğu oranı pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

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