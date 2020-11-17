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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Elvan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor.

Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız.

Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.

İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.

Türkiye, yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

(Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim.

Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok."

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