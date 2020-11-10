Hazine ve Maliye Bakanı Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla destekleyeceğiz

Berat Albayrak'ın görevden affıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Kararı ile Lütfi Elvan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Görevden affını isteyen Berat Albayrak'tan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104'üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır." ifadeleri yer aldı.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan ilk açıklama: Benim için sürpriz oldu

"Büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti. Elvan yaptığı ilk açıklamada, "

Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır. Türkiye kurala dayalı isleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:18 Lütfi Elvan'dan atanmasına ilişkin ilk açıklama: Bana da sürpriz oldu Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Görevlendirme bekliyor muydunuz?' sorusuna Bakan Elvan, 'Bana da sürpriz oldu' dedi. BiP'te paylaş

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"Kamu finansmanının kalitesini artıracağız"

Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirten ELvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" dedi.

"Yerli üretim kapasitemizi artıracağız"

Elvan konuşmasına şöyle devam etti: "Vergi düzenlemeleri basta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, basta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla is birliği halinde atılacaktır. Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan basta Covid-19’un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız."

Lütfi Elvan kimdir?

Lütfi Elvan, 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamlamasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinde eğitimine devam etti. 1983 tarihinde lisans eğitimini tamamlayan Lütfi Elvan, ardından İngiltere'de bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Lütfi Elvan, ikinci yüksek lisansını ise ABD'de bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yaptı.

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EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

2007'de siyasi kariyerine başladı

1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak görev alan Lütfi Elvan, bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının Etibank'ta yaygınlaşması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında ise Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmaya başladı. Burada 1996 yılına kadar uzman yardımcısı olarak çalışan Lütfi Elvan, 1996 yılında ise Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

AK Parti'ye katılarak siyasete atılan Lütfi Elvan, 2007 seçimlerinde Karaman milletvekili olarak TBMM'ye girdi. O dönem AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapan Elvan, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi.

65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi

2011 seçimlerinde bir kez daha meclise giren Lütfi Elvan, bu kez Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilmesinin ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına getirildi. AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan seçim hükümeti'nde Reform ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Elvan, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi. İyi derecede İngilizce bilen Lütfi Elvan, evli ve iki çocuk babasıdır.