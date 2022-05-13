Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara asla göz yummayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Finansal Kurumlar Birliği Genel Kurulu'nda konuşuyor.

https://t.co/JCsxea3WH6 — Yeni Şafak (@yenisafak) May 13, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Başta salgın olmak üzere yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen ülkemizin büyüme ve ihracattaki muazzam başarısı dünya tarafından samimi olarak takdirle karşılanıyor. 2020'de dünya küçüldü biz büyüdük. İlk çeyrekteki öncü göstergeler büyüme oranının dengeli şekilde devam ettiğini gösteriyor. İhracatta 240 milyar doları aştık, 250 milyar dolara doğru ilerliyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 101.9. Bu iyi bir rakam. Mart ayı itibarıyla toplam istihdam 30 milyon kişiye ulaştı. Bu veriler büyümenin bu çeyrek 6-7 gibi bir rakamla devam ettireceğine işaret ediyor. Ekonomimiz üretiyor, ihraç ediyor, istihdam oluşturuyor. Kime rağmen salgın, savaş ve öldük, bittik, yandık, bu işler iyi gitmeyecek diyenlere rağmen. Makro ekonomik istikrarı sağlamak üzere biliyorsunuz.

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Türkiye Ekonomi Modelini 20 Aralık itibarıyla hizmete sunduk. Modelimiz serbest fiyat ekonomisi kurallarından taviz vermeden finansal istikrarı kalıcı olarak sağlayarak ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde tasarlandı. Modelimizin odak noktasında üretim, yatırım, ihracat, istihdam ve bunların tamamının artmasıdır. Bununla birlikte cari açık sorunu kalıcı olarak çözmeyi küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkmayı hedefliyoruz. Böylece enflasyonun önemli bir belirleyicisi olan döviz kurlarındaki oynaklığı dengelemekle kalmadık, mevduattaki vadeyi uzattık.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA ÖNLEM

Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçulğuça asla izin vermiyor, bunun için gereken tüm önlemleri alıyor, almaya devam ediyoruz. Arz güvenliği konusunda yeni politikaların oluşturulmasını kararlaştırdık. Vatandaşımızın alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız.

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"KONUT KREDİSİNDEN SONRA FİYAT ARTIRANLARIN HEPSİ TESPİT EDİLDİ"

Bu hafta konut sektörüne yönelik üç paket ile konut arzını artırıyor, vatandaşlarımızın uygun finans yöntemi ile konuta erişimini artırıyoruz. Astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara asla göz yummayacağız. Konut fiyatını paket açıkladıktan sonra artıranların hepsi tek tek tespit edildi.Sütten ağrı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Konut paketi açıklanmadan önce tüm önlemleri aldık.

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