Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den çok önemli enflasyon açıklaması: Tek haneye ne zaman düşecek?

Enerji ödemesinin maaliyeti fazla oldu Türkiye'ye. 20 Aralık'a kadar olan süreçte de bir kur atağı ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'deki enflasyonun iki sebebidir bu. Biz geçen yıl Aralık'tan itibaren baz etkisiyle de olsa Enflasyon düşecek dediğimizde çok karşı çıkanlar oldu. Biz geçen yıl 290 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtik. Süreç içinde de sonraki aylarda aldığımız tedbirler, enerji fiyatlarındaki sakinleşme, tüm emtia fiyatlarında aşağı yönlü hareket, Türkiye'nin enflasyon sebeplerinden birinin etkisinin azalmasına sebep oldu. Döviz kurlarındaki oynaklığın az bir seviyeye gelmesi enflasyonun düşmesine daha da katkı sağlayacak. Bizim hedefimiz 23,90. Son 6 ayda 42 puanlık bir düşme oldu. Düşüşün etkisi bir anda değil zamanla görülüyor. Petrol fiyatlarının düşmesi, gübre fiyatlarının düşmesi, dövizin normalleşmesi, gıda endeksinin Türkiye'nin artık genel endeksin de aşağına seyredeceğiz. Enflasyon aşağı yönlü düşüşe devam edecek. Enflasyon ile mücadelemiz batının yaptığı gibi çok sert, sonu ne olursa olsun, insanlar işsiz kalsın anlayışın dışında. Tek haneli enflasyon ile ilgili, çok sert olarak değil kademli olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yıl sonu olarak 23,90 hedefine ulaşacak şekilde ilerliyoruz. Birkaç ayda ÜFE'nin TÜFE'nin altına indiğini göreceğiz.