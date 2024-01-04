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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz. 2023'te Türkiye'de ekonomik büyüme güçlü seyretti. AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır" dedi.

11:29 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:53 - 4/01/2024 Perşembe
DHA
Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

'Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var'

Şimşek'in konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Türkiye'de nispeten nüfus hala genç, dinamik, dolayısıyla önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var.

Dünyada yüzde 333 olan toplam borçluluk oranı Türkiye'de yüzde 117 ile bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor.

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var."

Ayrıntılar geliyor...




#Mehmet Şimşek
#Enflasyon
#MÜSİAD
41 dakika önce
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