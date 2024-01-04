Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonda düşüş devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'da MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Şimşek, "2024'e baktığımız zaman, büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Daha destekleyici finansal koşullar daha gevşek bir para politikasına evrileceğiz." dedi.

'Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi var'

Şimşek'in konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Türkiye'de nispeten nüfus hala genç, dinamik, dolayısıyla önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var.

Dünyada yüzde 333 olan toplam borçluluk oranı Türkiye'de yüzde 117 ile bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor.

OVP'ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, 'Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz' derdindeyiz. OVP'yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var."

Ayrıntılar geliyor...











