Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esasları belirlendi. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ ile bilanço esasına tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançoları, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin 2024'te biten hesap dönemi sonuna ait bilançolarını ve bilançonun aktif ve pasifinde yer alan parasal olmayan kıymetleri kapsayacak. Parasal kıymetlerde ise uygulamaya tabi olmayacak.