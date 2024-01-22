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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştuğu bildirildi. Hazine alacakları ise 27,2 milyar lira oldu.

18:28 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:30 - 22/01/2024 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 6 trilyon 722,5 milyar lira

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık sonu itibarıyla 6 trilyon 722,5 milyar lira oldu.

Borç stokunun 2 trilyon 408,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 4 trilyon 313,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 27,2 milyar lira

Bakanlık açıklamasında, 31 Aralık itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri de açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, aralık sonu itibarıyla 27,2 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,6 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,8 milyar lira tahsil edildi.



#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Merkezi Yönetim Bütçesi
#Borç stoku
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