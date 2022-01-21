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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından KDV düzenlemesi: KDV sadeleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı bir Katma Değer Vergisi (KDV)’nin düzenlemesine yönelik çalışma başlattı. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi hedefleyen sadeleştirme birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Hazine ve Maliye Bakanlığından KDV düzenlemesi: KDV sadeleşiyor ​
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı bir Katma Değer Vergisi (KDV)’nin düzenlemesine yönelik çalışma başlattı. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi hedefleyen sadeleştirme birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.

Söz konusu düzenlemeyle, vergisel açıdan dezavantajlı grupları avantajlı hale getirecek. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu çalışma, önümüzdeki birkaç haftada tamamlanacak. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partilerinden ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan öneriler alındığı öğrenildi.

TEMEL GIDADA DEĞİŞİM YOK

Çalışmayla, sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi de hedefleniyor. Düzenlemeyle, yüzde 1 KDV’yle alınan ürünün yüzde 8’le verilmesi, yüzde 18’le alınan ürünün yüzde 1 KDV’yle satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV’de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, düzenlemenin tüm ürünleri kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor.

KDV'de sistem tamamen değişiyor: Tek rakam formülü geliyor
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KDV indirimi ile ilgili harekete geçildi. Yeni düzenleme geliyor. Sistem tamamen değişiyor. Yeni KDV oranları ile etiket fiyatları düşecek. Peki yeni KDV sistemi nasıl olacak? KDV sadeleştirme nasıl yapılacak? KDV nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...
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KDV'de yen bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti KDV'de köklü değişiklikler yapacak bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hazırlıklarını \"Gerçekten çok ses getirecek, KDV'nin sadeleştirilmesi piyasadaki başta üreticileri tüketicilerin başta olmak üzere herkesin ittifak edebileceği yalın bir sistem getireceğiz. Katma değer vergisinin (KDV) sadeleştirilmesi hayalini gerçekleştiriyoruz. Mali müşavirlerimiz yoruluyordu. Özellikle de KDV iadelerini hızlandırıyoruz\" sözleri ile açıklamıştı.
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Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. Bu kapsamda öncelikle olarak üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV oranının düşürülmesi yönünde. Hangi rakama inerse nasıl bir sonuç çıkacağına ilişkin hesaplamalar yapılıyor.
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Çeşitli kesimler gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması yönündeki taleplerini dile getiriyor. Sıfır KDV'nin maliyetlerine ilişkin de hesaplamalar yapılıyor. Bazı ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması da bekleniyor.
KDV'de sistem tamamen değişiyor: Tek rakam formülü geliyor
Yeni ekonomi politikaları kapsamında KDV ile ilgili de devrim niteliğinde adımlar atılıyor. Sistem baştan sona sadeleştirilip kafa karışıklıkları giderilecek. Yapılan çalışma kapsamında yeni getirilecek sisteme ilişkin birkaç alternatif bulunuyor. Ya bunlardan biri tercih edilecek ya da bir kaçının içinde yer aldığı yeni bir çatı oluşturulacak. KDV'nin tek rakama indirilmesi, gıdada KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi üzerinde çalışılan konular arasında yer alıyor. Peki yeni KDV sistemi nasıl olacak? KDV sadeleştirme nasıl yapılacak? KDV nasıl hesaplanacak? İşte detaylar...


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