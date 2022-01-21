​Hazine ve Maliye Bakanlığından KDV düzenlemesi: KDV sadeleşiyor ​

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm sektörleri ilgilendiren kapsamlı bir Katma Değer Vergisi (KDV)’nin düzenlemesine yönelik çalışma başlattı. Ürünlerdeki KDV uygulaması farklılıklarını gidermeyi hedefleyen sadeleştirme birkaç hafta içinde TBMM’ye sunulacak.

Söz konusu düzenlemeyle, vergisel açıdan dezavantajlı grupları avantajlı hale getirecek. Ekonomi kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu çalışma, önümüzdeki birkaç haftada tamamlanacak. Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalıştaylar yapıldığı, muhalefet partilerinden ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan öneriler alındığı öğrenildi.

TEMEL GIDADA DEĞİŞİM YOK

Çalışmayla, sektörler arasındaki KDV uygulama farklarının giderilmesi de hedefleniyor. Düzenlemeyle, yüzde 1 KDV’yle alınan ürünün yüzde 8’le verilmesi, yüzde 18’le alınan ürünün yüzde 1 KDV’yle satılması gibi uygulamalara son verilecek. Ayrıca temel gıda maddelerine uygulanan KDV’de herhangi bir artışa gidilmeyeceği öğrenilirken, düzenlemenin tüm ürünleri kapsayacak şekilde yapılması planlanıyor.

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