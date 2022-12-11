Hazine yarın ihale düzenleyecek

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Marmaris'te dehşete düşüren ev: 20'de fazla kedi ve köpek ölüsü çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.