Ekonomi Hazine yarın ihale düzenleyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine yarın ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hazine yarın ihale düzenleyecek
Hazine yarın ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayvalık'ta Hazine taşınmazı satış ihalesi
EKONOMİ
Ayvalık'ta Hazine taşınmazı satış ihalesi

Hazine'den 3 ihale
EKONOMİ
Hazine'den 3 ihale

Hazine iki ihale birden düzenleyecek
EKONOMİ
Hazine iki ihale birden düzenleyecek
Kilosu 500 TL

Kilosu 500 TL

Ormandan toplayıp yağını böyle çıkarıyorlar.
10 tonluk aracıiterek kurtardılar

10 tonluk aracı
iterek kurtardılar

İstanbul Kağıthane'de akıl almaz kaza.
Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı.

​Döküm yaparken vatandaşlara yakalandılar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.

​'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı: Biri polis iki yaralı.

Muğla'da gece saatlerinde peş peşe iki deprem.

İstanbul ​Avcılar'da panik anları.

​Türkiye Yüzyılı'nı başlatıp bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz.

​İnsan hakları ihlallerine karşı mücadele ediyoruz.

​Kur'an'ın manası henüz gençken Hayrettin Karaman'ın gönlünü fethetmiş.

​Diğer dükkanlara sıçramadan müdahale edildi.

​Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

​Bir milli savunma hikayesi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.