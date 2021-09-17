Ekonomi Hazineden Eski Hazinecinin yardım çağrısı başlıklı yazıyla ilgili açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazineden 'Eski Hazinecinin yardım çağrısı' başlıklı yazıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladıkları Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB'nin yayımladığı kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde bazı metodolojik farklılıklar bulunduğunu belirterek, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesinin, hatalı hesaplamalara neden olabildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Hazineden Eski Hazinecinin yardım çağrısı başlıklı yazıyla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı

Bakanlığın resmi Twitter hesabından, bugün basında yer alan "Eski Hazinecinin yardım çağrısı" başlığı ile yayımlanan köşe yazısına ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yayımlanan Hazine Nakit Gerçekleşmeleri ve TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verilerinin derlenmesinde metodolojik farklılıklar bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Söz konusu verilere ilişkin farkların temel sebepleri, TCMB nezdindeki kamu mevduatı verilerinin Hazine, Tek Hazine Kurumlar Hesabı ve diğer kamu kurumlarının TCMB nezdindeki toplam mevduatını göstermesi, hazine nakit gerçekleşmelerinde SDR hesabında meydana gelen nakit hareketlerinin yer almaması ve 4749 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca Hazinenin, TCMB ve diğer kamu bankaları nezdindeki hesapları arasında yaptığı aktarımların Hazine nakit rezervini değiştirmezken, dönemsel olarak TCMB verilerinde artış veya azalışa neden olmasıdır. Sonuç olarak, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde, Hazine kasa değişiminin yalnızca TCMB tarafından yayımlanan kamu mevduatı verileri üzerinden değerlendirilmesi, hatalı hesaplamalara neden olabilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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