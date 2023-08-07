Hazine'den iki ihale: 43,8 milyar lira borçlandı

Bakanlığın ilk ihalesinde, 2 yıl (784 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,3 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 17,52, bileşik faiz yüzde 18,28 oldu.





Nominal teklifin 1 milyar 81 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 272 milyon lira, net satış 260,5 milyon lira olarak gerçekleşti.





Kamuya satış olmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 71 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 50 milyon liralık satış yapıldı.





İkinci ihalede, 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,65 kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.





İhalede basit faiz yüzde 19,59, bileşik faiz yüzde 20,55 oldu.





Nominal teklifin 32 milyar 90 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 25 milyar 118 milyon lira, net satış 23 milyar 500,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamuya satış olmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 33 milyar 457 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 20 milyar liralık satış yapıldı.





Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 ihalede toplam 43 milyar 811,3 milyon lira borçlandı.











