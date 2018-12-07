Ekonomi Hazineden VDMK açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazine'den VDMK açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Türkiye'nin en büyük varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracının başarıyla tamamlandığı ve söz konusu ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiği bildirildi.

AA
Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler satılarak yatırımcıların hesabına aktarıldı.
Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler satılarak yatırımcıların hesabına aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonu (Fon) tarafından nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük VDMK ihracı bugün başarıyla tamamlandı.

Aktif Yatırım Bankası, Garanti Yatırım, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ile Ziraat Yatırım tarafından sonuçlandırılan ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2,43 kat talep geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraca talep, ağırlıklı olarak bankalar, emeklilik yatırım fonları, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketlerinden gelirken kaynak kuruluş olan 4 bankaya ihraç büyüklüğü kadar likidite sağlanmış oldu. Toplam 3,15 milyar lira nominal değerli, 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra 7 Aralık 2018 tarihinde satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank ve Garanti Bankası'nın yüksek kaliteli varlıklardan teminat havuzu oluşturup ihraç ettiği ipotek teminatlı menkul kıymetlere (İTMK) yatırım yapacak olan Fon'un VDMK yatırımcılarına yapacağı ödemeler bu İTMK'ların sağlayacağı nakit akışlarından sağlanacaktır."

Açıklamada, ihraç edilen VDMK'ların, JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirildiği ve uzun vadeli ulusal notunun "AAA (Trk)" olarak belirlendiği ifade edilerek, "İhraç edilen ürünün yapısı, kamu-özel sektörün bu ihraçta göstermiş olduğu iş birliği ve bu büyüklükteki bir ihracın başarısı sermaye piyasalarında dönüm noktası olarak kabul edilebilecektir. Türk finans dünyasında yakalanmış olan bu motivasyonla yurt içinde ve yurt dışında hem nitelikli yatırımcıya satış hem de halka arzlarla sermaye piyasalarına derinlik kazandırma çalışmaları devam ettirilecektir. VDMK'lar Borsa İstanbul'a kote olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

REKLAM

Devletin kasasına 320 milyon lira girecek
EKONOMİ
Devletin kasasına 320 milyon lira girecek

Emekli maaşlarına seyyanen zam müjdesi
EKONOMİ
Emekli maaşlarına seyyanen zam müjdesi

/**/
Bakan Akar açık ve netti

Bakan Akar açık ve netti

Jeffrey, Bakan Akar'la yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı.
Halefi belli oldu

Halefi belli oldu

Yarışı kazandı, Merkel'in koltuğuna oturdu.
Karius puanı kurtardı

Karius puanı kurtardı

Son dakikadaki kurtarışı maça damga vurdu.
Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

Yaşlı aylığı bin TL'ye çıktı

AK Parti'nin teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

OPEC üretimi kıstı

OPEC üretimi kıstı

​Petrol üretimi günlük 800 bin varil azalacak.
3 kat için de zorunlu olacak

3 kat için de zorunlu olacak

​İstanbul'un imar yönetmeliğinde önemli değişiklik.
Atina savaş alanına döndü

Atina savaş alanına döndü

10 yıl önce hayatını kaybeden lise öğrencisini anma etkinliğinde caddeler karıştı, 37 kişi gözaltına alındı.

Bahçeli ile görüşebiliriz

Bahçeli ile görüşebiliriz

Erdoğan: İttifak için teknik çalışmalar sürüyor.

Geçen sene tüm dünyanın konuştuğu Cuneydi, çay satarak kardeşlerine bakıyor.

Dünya seyrediyor

Dünya seyrediyor

​Yemen'de çocuklar açlıktan ölüyor, dünya sessiz.
Böyle giderse su altında kalacak

Böyle giderse su altında kalacak

​Kutuplardaki erime bir ülkeyi tehdit ediyor.
6 ay önce planlanmış

6 ay önce planlanmış

Karlov iddianamesinde çarpıcı detaylar var.
100 yıl önce Kabe'de cuma

100 yıl önce Kabe'de cuma

Kutsal topraklardan çok az bilinen fotoğraflar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.