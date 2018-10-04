Ekonomi Hazır giyimde yeni hikaye zamanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hazır giyimde yeni hikaye zamanı

Tekstil sektörünün, otomotivden sonra Türkiye'de ikinci büyük ihracatçı sektör olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Tekstil sektörünün ihracatı 26 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamları aşmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte içimizden çıkan markaların yurt dışındaki çalışmalarıyla bunu yakalayacağız. Dünyanın beşinci büyük konfeksiyon üreticisiyiz" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2023'te ihracat 25 milyar dolara ulaşacak
2023'te ihracat 25 milyar dolara ulaşacak

Gülle, "Bizim için gelişmişlik seviyesi, ithalat ve ihracatı dengelemiş, cari açık vermeyen bir ekonomi ve sonrasında da daha fazla gelişerek dış ticaret fazlası veren bir ülke olmaktır" şeklinde konuştu.

DEV BULUŞMA

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından düzenlenen 11. İstanbul Moda Konferansı, "Responsible Fashion" teması ile 2 gün sürecek. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de sektör temsilcilerinin başarılı çalışmalarıyla İstanbul'un moda merkezi, Anadolu'nun ise üretim üssü olacağını söyledi. Gültepe, sektörde değer zincirinin her halkasında verimliliği artırabilmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Hazır giyim endüstrimiz için yeni hikaye yazacağız. Markalaşma stratejik larak çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz” dedi.

Hadi Karasu

2023'te ihracat 25 milyar dolara ulaşacak

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Karasu ise "2023 yılında yani 5 yıl sonra, 2012 -2017 dönemi kayıplarını da telafi edebilirsek ve gelecek beş yılda da dünya ihracat artış seviyesinde büyüme gösterirsek, hazır giyim ihracatımız 25 milyar dolara ulaşacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için sektörümüze sunduğumuz stratejik eylem planı; kaybettiğimiz pazarları geri kazanmak ve yeni hedef pazarlara girmek, katma değer artışı sağlamak ve nihayet büyümeyi sürdürülebilir hale getirmek olmalıdır" dedi.

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EKONOMİ
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