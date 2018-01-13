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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erken rezervasyonda 6 milyon hedefi

Hedef 6 milyon yerli turist

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, erken rezervasyon hedefini açıkladı. Ulusoy erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçen yıl 5 milyon seviyesinin yakalandığını belirterek, "Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde." dedi.

Haber MerkeziAA
Erken rezervasyonda 6 milyon hedefi
Erken rezervasyonda 6 milyon hedefi

Ulusoy, erken rezervasyona ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB öncülüğünde 2009 yılında başlatılan erken rezervasyon kampanyasının ana hedefinin, avantajlı ödeme kolaylıklarıyla daha fazla vatandaşın tatil yapmasını sağlamak, bu yolla iç turizmi canlandırmak ve Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin daha uygun ödeme koşulları ile seyahat ettiklerine yönelik yaygın algıyı değiştirmek olduğunu anımsattı.

Bu kampanyanın iç turizm piyasasında son derece başarılı olduğunu ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

"2009 yılında 300 bin kişi ile başlayan erken rezervasyon kampanyası 2015’te 3,5 milyona ulaştı. Türk turizmi açısından zorlu geçen 2016 yılında sektöre en önemli destek vatandaşlarımızdan geldi ve 4,2 milyon kişi erken rezervasyon ile tatile çıktı. Erken rezervasyon alışkanlığında artış ile birlikte geçtiğimiz yıl 5 milyon seviyesi yakalandı. 2018 yılı için henüz erken rezervasyon sürecinin başında bulunuyoruz, ancak üyelerimizden olumlu dönüşler alıyoruz. Beklentimiz 2018 yılında erken rezervasyon kapsamında tatile çıkan vatandaş sayımızın 6 milyon seviyelerinde gerçekleşmesi yönünde."

Ulusoy, erken rezervasyon kampanyası sürecinde öne çıkan destinasyonların ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege sahil bandında yer alan bölgeler olduğuna işaret ederek, "Antalya’da başta Kemer, Belek, Side ve Alanya, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Didim, Kuşadası, Marmaris, Çeşme, Fethiye’ye ilgi yüksek. Bununla birlikte kültür turlarında Kapadokya, Pamukkale, Karadeniz, Bursa ve Eskişehir’e yönelik ilgi bulunuyor." dedi.

Yabancı turist de Ege ve Akdeniz sahillerini tercih ediyor

Erken rezervasyona yabancı turistin ilgisine ilişkin soru üzerine Ulusoy, tur operatörleri tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde organize turlarla tatile çıkma alışkanlığının özellikle Avrupalı ülkelerde çok eski tarihlerden bu yana yaygın durumda olduğunu belirterek, dönem dönem erken rezervasyon taleplerinde düşüş yaşansa da kitle turizmi açısından erken rezervasyon özellikle Avrupa pazarları için vazgeçilmez bir olgu olduğunu anlattı.

Rusya-Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarında ise erken rezervasyon kavramının son yıllarda daha fazla önem kazandığını ifade eden Ulusoy, "Rusya ve BDT pazarında çalışan tur operatörlerinin erken rezervasyon alışkanlığının yerleşmesine büyük katkısı oldu. Bu çerçevede erken rezervasyon sürecinde Türkiye’ye yönelik paket turların en çok satıldığı ülkeler arasında Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna ve Hollanda’dır." diye konuştu.

"2018 yılında da çift haneli büyüme hedefliyoruz"

Ulusoy, yabancı turistlerin tercihinin ağırlıklı olarak kıyı şeridine yoğunlaştığını aktararak, Antalya’da Side, Alanya, Manavgat, Belek ve Kemer, Ege Bölgesi'nde ise Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Didim, Fethiye ve Çeşme’ye talebin bulunduğunu dile getirdi.

2017 yılını Türk turizminde yeniden yükseliş için güç depoladıkları bir dönem olarak gördüklerini belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Asıl hedefimiz 2017’nin ardından 2018 ve sonrasındaki yıllarda Türk turizminin yeniden ciddi bir ivme ile büyümesini sağlamak. Bu bağlamda 2018 yılında da turizmde çift haneli büyüme hedefliyoruz. 2018 yılında Rusya-BDT ülkeleri ile birlikte klasik Avrupa pazarlarımızdan Türkiye’ye olan talebi artırmaya yönelik adımların yanı sıra, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Japonya gibi potansiyeli yüksek turizm pazarlarından ülkemize gelen turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz."

Yerli tatilci erken rezervasyonu sevdi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ise erken rezervasyonun Türk turizminin en önemli unsurlarından biri haline geldiğini belirterek, Türkiye'de tatil yapanların büyük bir bölümünün erken rezervasyon kampanyalarını tercih ettiğini kaydetti.

Seyahat acentelerinin yurt içi otel satışlarından erken rezervasyonlu satışların yüzde 50 gibi çok yüksek bir orana ulaştığına dikkati çeken Bayındır, "Yani her yıl bir öncekinden çok daha fazla kişi erken rezervasyonu tercih ediyor. Bu durumun erken rezervasyonun yerli tatilci tarafından ne kadar benimsendiğinin de bir göstergesi. Erken rezervasyon kampanyalarının son dönemde sadece yaz dönemini değil, yılın diğer dönemlerini de hatta yurt dışını da kapsayarak genişlediğini gözlemliyoruz. Erken rezervasyon sistemiyle Türk turistlerin Türkiye içi tatilleri artmaya devam ediyor. Bundan sonra da umarız ki daha fazla olacak." diye konuştu.

Bayındır, yerli turistlerin artık erken rezervasyon alışkanlığının oluştuğunu anlatarak, "Tüketiciler artık daha bilinçli. Yaz sezonunda iki kat para vereceğine erkenden kararını veriyor ve avantajlı çıkıyor. Bu yıl da Kasım 2017 itibarıyla başlayan erken rezervasyon kampanyalarında yüksek oranlarda indirimler uygulanacaktır ancak kampanyalarda son günlere yaklaştıkça uygun fiyat bulma imkanı da azalabilir. Dolayısıyla erken rezervasyonla tatil planlayanların elini çabuk tutup bir an önce kararlarını vermesi gerek." dedi.

Sahte internet sitelerine dikkat

Erken rezervasyon yapmak isteyen tüketicileri sahte internet sitelerine karşı uyaran Bayındır, bazı kötü niyetli siteler yüzünden geçen yıl çok mağduriyet yaşandığını, büyük bir rezervasyon sitesinin kapalı olmasını fırsata çevirmek isteyenler olduğunu, özellikle çok ucuz fiyat verenlere ihtiyatla ve şüpheyle yaklaşmak gerektiğini ve hatta fiyatların bizzat otellerden teyit ettirilmesinin yerinde olacağını vurguladı.

Bayındır, erken rezervasyon kampanyalarının bugüne kadar "yabancıya ucuz, yerliye pahalı fiyat uygulanıyor" şikayetlerini de ortadan kaldırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Erken rezervasyon turizmciler için en az tatilciler için olduğu kadar önemlidir. Çünkü otelcilikte sabit giderler önemli bir yüktür. Turizmci bu yolla önünü görebiliyor. Erken rezervasyon sistemiyle birçok tesis aylar öncesinden odalarının satışını gerçekleştiriyor. Ancak erken rezervasyonu sadece kıyı bölgelerine özgü bir uygulama olmaktan çıkarıp, şehir otellerine ve kültür turizmi sayesinde Anadolu illerine yaygınlaştırmak sektöre büyük katkılar sağlayacaktır. Türkiye’de çok önemli bir iç turizm potansiyeli var. Yerli tatilci sadece Türkiye’de değil, gittiği diğer ülkelerde de tercih edilen, istenilen bir profile sahip. Dolayısıyla iç pazarda da bunun değerini bilmemiz ve ona göre uygulamaları hayata geçirmemiz lazım."

"Zor geçen 2 sezonun ardından yüzler gülüyor"

Küçük Oteller Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelik, erken rezervasyon geçen yılın kasım ortasında başladığını belirterek, şu günlerde oldukça yoğun bir talebin söz konusu olduğunu, 2016'nın aynı dönemine göre 2 kat artışla yeni yıla girildiğini kaydetti.

İngiliz tur operatörlerinin büyük bir kapasite artışı yaptığını, rezervasyonlardan da bunun görüldüğünü ifade eden Çelik, "Yine Rusya ve BDT ülkelerinden de önemli artış bekleniyor. Avrupa pazarının da en az 2016 rakamlarını tekrar yakalaması makul görünüyor." dedi.

Çelik, aslında herkesin ulaşımını da düşünerek karar verdiğini anlatarak, "Orta, doğu ve güneydoğu anadolu bölgesi insanları daha çok Alanya ve Side taraflarını tercih ederken, Egeli turist Ege Bölgesi’nde tatile daha yatkın. Zira Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim, Ayvalık önemli destinasyonlar. Karadeniz ve Marmara Bölgesi ise Türkiye’nin her yerine seyahat edebiliyor. Bodrum ve Çeşme İstanbul ve çevresinin önemli tercihleri arasında yer alıyor." diye konuştu.

2016 ve 2017 gibi zor geçen 2 sezonun ardından yüzlerin güldüğünü aktaran Çelik, "Fakat sektör bunu uzun vadeli bir plana dönüştüremezse aynı problemlerin tekrar yaşanması mümkün. Bu yüzden oteller, tur operatörleri ve havayolu şirketleri her zaman yakın iş birliği içinde ve planlı bir devlet politikasıyla bunu uzun soluklu kılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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