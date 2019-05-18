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Ekonomi Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefliyoruz

Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planladıklarını belirterek, "Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç" dedi.

Haber Merkezi AA
Turizm geliştirme fonu kurulacak.
Turizm geliştirme fonu kurulacak.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, restorasyon çalışması yaklaşık iki yıl süren ve ilk etabı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Müzeler Haftası"nın ilk gününde, anıt eserlerden birisi olan Bodrum Kalesi'nin açılışını yaptıklarını belirten Alpaslan, hem kalenin hem de müzenin, Bodrum'un ve ülkenin önemli eserlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bodrum gibi ülkenin en önemli turizm merkezinde yer alan kalenin kapalı olmasının, turizm faaliyetleri açısından ciddi bir eksiklik olduğuna değinen Alpaslan, Bodrum Kalesi'nin 60 yıldır müze fonksiyonu gördüğünü bildirdi.

BODRUM KALESİ'NİN TAMAMI GELECEK YIL AÇILACAK

Kalede bir restorasyon mecburiyeti olduğunu, bu nedenle çalışma yapıldığını anlatan Alpaslan, "Bu restorasyonun çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde, zamanla yarışarak doğru bir zaman içerisinde bitirilmesi gerekiyordu. Bütün bu düşüncelerle, bu anlayışla kalemizin birinci etabını bugün itibarıyla açıyoruz. Artık gerek halkımızın, gerek yabancı ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale getirilmiş oluyor. Kale çok kompleks bir yapı olduğu için, çalışmalarımız devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl 'Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da bitirmiş olarak kalenin tamamını açmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük tarihi ve kültürel varlıklarına sahip ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Alpaslan, bunun büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Bu durumun maddi ve manevi anlamda çok büyük hazine olduğunu, bunun farkında olduklarını dile getiren Alpaslan, "Bu hazinemizi hem kullanarak hem de koruyarak gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz, görevimiz. Bu varlıklarımızı gözümüz gibi koruyarak kollayarak, gelecek nesillere ve ziyaretçilerimizin ilgisine açık tutacağız." dedi.

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"YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Turizm sezonunun hızlı başladığına işaret eden Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizmi, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir sektör ilan ettiklerini bildirdi.

Alpaslan, 2023 hedeflerini yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

  • "70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planlamaktayız. Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç. Çok zengin bir gastronomi ve doğamız var. Turizmimizde çok hızlı bir ivme ve deniz turizminde çok büyük birikimimiz var. Bütün bunları kullanarak, 70 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Mecliste kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Turizm geliştirme fonunu kurmak üzereyiz. Bu fonu da devreye aldıktan sonra bu hedeflere ulaşmamız daha gerçekçi ve hızlandırıcı bir rol üstlenecek. Bu sezondan çok büyük beklentilerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yeni rekorlara inşallah imza atacağız. Bakanımız kaleyi gezmişti ve Müzeler Haftası'nda Bodrum Kalesi'nin açılacağını ifade etmişti. Biz de bugün kaleyi açma mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanımızın vermiş olduğu söz de yerine getirilmiş oldu."

Nadir Alpaslan daha sonra beraberindekilerle, Bodrum'un İçmeler mevkisinde yapımı devam eden "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Halk Plajı Projesi"nde incelemelerde bulundu.

Açılışa Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

Turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor
EKONOMİ
Turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor

Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
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Bursa’da hat kalemi ustası; değerli ağaçlarla yaptığı hat kalemlerini dünyanın bir çok ülkesine satıyor.
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Sedat Dilman Mahmut Şahin’in bu işi yapabilirmisin sözü üzerine hat kalemi imal etmeyi başardı.
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Dilman, Türkiye’de az sayıdaki hat kalemi ustaları arasında yerini aldı. Kendine has bir stil geliştiren Sedat Dilman, buna patent de aldı.
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Bu işi aşkla yaptığını ifade eden Hat Kalemi Ustası Sedat Dilman, Hat kalemlerini bambu, bilek but ve kemik uçlu olmak üzere 3 şekilde 3 farklı türden yapıyorum...
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(ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
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(ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
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(ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
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(ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor
Uzun yıllar torna ustası olarak çalışan Sedat Dilman, işten çıkartılınca bir süre iş bulamadı. Dilman, boş durmamak için el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Bu esnada hat derslerine giden Dilman, ünlü hattat Mahmut Şahin ile tanıştı.

Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı
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Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi’nde özel olarak yetiştirilen acı biberde geçen yıl aşırı yağış nedeniyle verim kaybı yaşandı ve 80 ton üretilebildi.
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Edirne Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, ciğerin yanında ikram ettikleri bibere yoğun talep olması nedeniyle acı biberde sıkıntı yaşandığını söyledi.
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Geçen yıla göre talebin arttığını belirten Dinar, Geçen yıl tedarikçilerimizden istediğimiz kadar biber aldık fakat tüketim fazlalaştı. Bu yüzden elimizdeki stoklar bitti denecek kadar azaldı. Dışarıdan gelip biber almak isteyen müşterilerimize satışı kestik...
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Ciğerin olmazsa olmazı ve sadece Karaağaç bölgesinde yetişen bu özel biberde üreticilerden üretimi artırmasını talep ettik. Artık acıda tatlı bir kriz yaşıyoruz dedi.
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Haziran ayına kadar kullanabileceği ciğerinin kaldığını söyleyen Dinar, Edirne'nin acı biberi artık sadece ciğerle verilmiyor. İlgi görmesi nedeniyle kente gelen turistler, Kavala kurabiyesi, badem ezmesinin yanında acı biberi de hediyelik alıyor dedi.
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'KİLOSU 200 LİRAYA KADAR ÇIKTI': Edirne tava ciğeri satışı yapan işletme sahiplerinden Erdal Akgün de kurutulmuş Karaağaç biberinin 70 liradan fiyatının 200 liraya çıktığını belirterek, Geçen yıl yağışlardan dolayı biber hasadında verim kaybı yaşandı. İnşallah bu yıl böyle bir şey yaşanmaz...
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Şu an biber bulmak imkansız diyebiliriz. Bulsanız da biberin kilosu 170 ila 200 lira arasında satılıyor. Edirne'ye özel Karaağaç biberi, resmen altın değerinde oldu dedi.
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Diğer ciğerci Uğurcan Irmak, Geçen yılın biberleri elimizde tükenmek üzere. Müşterilerimize önceden satışını yapıyorduk ama bu sene elimizde stoklarımız kısıtlandığı için bu yüzden müşterilerimize bunun satışlarını yapmamız mümkün değil. Geçen yıl yağmurlardan kaynaklı bir hastalıktan dolayı piyasada biber üretimi fazla olmadı. Bu yıl hasat yapılmasını bekliyoruz diye konuştu.
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'AŞIRI YAĞIŞLAR BİBERİ VURDU': Karaağaç Mahallesi'nde biber üreticisi Yılmaz Ule, geçen yıl aşırı yağışlardan dolayı hasatta yüzde 40 verim kaybı yaşadıklarını ifade etti ve Biber fazla suyu sevmeyen bir bitki. Bu yıl taleplerde arttı ve yıllık 80 ton olan üretimi gelen siparişlerle 200 tona çıkarmayı hedefliyoruz dedi.
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Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı 
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Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı 
Edirne'nin ünlü tava ciğerinde 'acı biber' sıkıntısı
Edirne'nin ünlü tava ciğerinin yanında ikram edilen acı biber, yağışlar nedeniyle tükenme noktasına geldi. Ciğerciler, stoklarının eridiğini, az kalan kurumuş acı biberin kilo fiyatının 70 liradan 200 liraya kadar çıktığını ve üretiminin düştüğünü belirtti.


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