Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, restorasyon çalışması yaklaşık iki yıl süren ve ilk etabı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Müzeler Haftası"nın ilk gününde, anıt eserlerden birisi olan Bodrum Kalesi'nin açılışını yaptıklarını belirten Alpaslan, hem kalenin hem de müzenin, Bodrum'un ve ülkenin önemli eserlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Bodrum gibi ülkenin en önemli turizm merkezinde yer alan kalenin kapalı olmasının, turizm faaliyetleri açısından ciddi bir eksiklik olduğuna değinen Alpaslan, Bodrum Kalesi'nin 60 yıldır müze fonksiyonu gördüğünü bildirdi.

BODRUM KALESİ'NİN TAMAMI GELECEK YIL AÇILACAK

Kalede bir restorasyon mecburiyeti olduğunu, bu nedenle çalışma yapıldığını anlatan Alpaslan, "Bu restorasyonun çok hızlı ve sağlıklı bir şekilde, zamanla yarışarak doğru bir zaman içerisinde bitirilmesi gerekiyordu. Bütün bu düşüncelerle, bu anlayışla kalemizin birinci etabını bugün itibarıyla açıyoruz. Artık gerek halkımızın, gerek yabancı ziyaretçilerimizin ziyaretine açık hale getirilmiş oluyor. Kale çok kompleks bir yapı olduğu için, çalışmalarımız devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl 'Müzeler Haftası'nda ikinci etabını da bitirmiş olarak kalenin tamamını açmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük tarihi ve kültürel varlıklarına sahip ülkelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Alpaslan, bunun büyük bir zenginlik olduğunu söyledi.

Bu durumun maddi ve manevi anlamda çok büyük hazine olduğunu, bunun farkında olduklarını dile getiren Alpaslan, "Bu hazinemizi hem kullanarak hem de koruyarak gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarmak bizim en büyük sorumluluğumuz, görevimiz. Bu varlıklarımızı gözümüz gibi koruyarak kollayarak, gelecek nesillere ve ziyaretçilerimizin ilgisine açık tutacağız." dedi.

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"YENİ REKORLARA İMZA ATACAĞIZ"

Turizm sezonunun hızlı başladığına işaret eden Alpaslan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra turizmi, Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir sektör ilan ettiklerini bildirdi.

Alpaslan, 2023 hedeflerini yenilediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefi planlamaktayız. Bu gelirlere ve hedeflere ulaşabilmek için de çok kapsamlı çok alanlı çalışmalar yürütüyoruz. Bu kültürel ve tarihi değerlerimiz, bu hedeflere ulaşmakta önemli bir enstrüman ve araç. Çok zengin bir gastronomi ve doğamız var. Turizmimizde çok hızlı bir ivme ve deniz turizminde çok büyük birikimimiz var. Bütün bunları kullanarak, 70 milyar dolar hedefine ulaşacağız. Mecliste kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Turizm geliştirme fonunu kurmak üzereyiz. Bu fonu da devreye aldıktan sonra bu hedeflere ulaşmamız daha gerçekçi ve hızlandırıcı bir rol üstlenecek. Bu sezondan çok büyük beklentilerimiz var. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl yeni rekorlara inşallah imza atacağız. Bakanımız kaleyi gezmişti ve Müzeler Haftası'nda Bodrum Kalesi'nin açılacağını ifade etmişti. Biz de bugün kaleyi açma mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanımızın vermiş olduğu söz de yerine getirilmiş oldu."

Nadir Alpaslan daha sonra beraberindekilerle, Bodrum'un İçmeler mevkisinde yapımı devam eden "Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Halk Plajı Projesi"nde incelemelerde bulundu.

Açılışa Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

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FOTOĞRAF 13 Bursa’da hat kalemi ustası; değerli ağaçlarla yaptığı hat kalemlerini dünyanın bir çok ülkesine satıyor. Sedat Dilman Mahmut Şahin’in bu işi yapabilirmisin sözü üzerine hat kalemi imal etmeyi başardı. Dilman, Türkiye’de az sayıdaki hat kalemi ustaları arasında yerini aldı. Kendine has bir stil geliştiren Sedat Dilman, buna patent de aldı. Dilman’ın değerli ağaç ve kemikten yapılan hat kalemleri dünyanın farklı ülkelerinden hattatlar ve öğrencileri tarafından büyük rağbet görüyor. Kullanılan malzeme ve işçiliğe göre kalemler 15 ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bu işi aşkla yaptığını ifade eden Hat Kalemi Ustası Sedat Dilman, Hat kalemlerini bambu, bilek but ve kemik uçlu olmak üzere 3 şekilde 3 farklı türden yapıyorum... Hepsinin özellikleri değişik ve müşterileri var. Hat yazısı kamış kalemle yazılır. Ancak 3 milimden sonraki hat yazıları celi sınıfına girer, bunlar özel yapılan kalemlerle yapılır. Bende bu kalemleri yapıyorum... Bu işi yapan usta sayısı Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmez, bu iş gönül işi. İnsan severse her işi yapabilir. Ben ağaç, kemik ve bambuları alıp bunları itinayla kesip, ilk önce kalemin ucunu yapıyorum. Kalemin sapı içinde özel ithal ağaçlar kullanıyorum... Yaptığım hat kalemi uç ve sap olmak üzere 2 parçadan oluşuyor. Ben bir günde 10 tane hat kalemi yapabiliyorum. Bu kalemleri hattatlar ve hat öğrencileri alıyor. Yapmış olduğum hat kalemlerini yurt içi ve dışı olmak üzere bir çok ülkeye satıyorum dedi. (ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor (ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor (ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor (ÖZEL) Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor Türkiye’de bu işi yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor Uzun yıllar torna ustası olarak çalışan Sedat Dilman, işten çıkartılınca bir süre iş bulamadı. Dilman, boş durmamak için el sanatlarıyla uğraşmaya başladı. Bu esnada hat derslerine giden Dilman, ünlü hattat Mahmut Şahin ile tanıştı.

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