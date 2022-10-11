Ekonomi Hedef helal pazarda liderlik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hedef ‘helal pazarda’ liderlik

Dünyanın en büyük helal pazar organizasyonu Helal Fuarı için geri sayım başladı. 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Helal Fuarı ile 8. Dünya Helal Zirvesi, 24-27 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Hedef ‘helal pazarda’ liderlik
Hedef ‘helal pazarda’ liderlik.

Dünyanın en büyük helal pazar organizasyonu Helal Fuarı için geri sayım başladı. 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Helal Fuarı ile 8. Dünya Helal Zirvesi, 24-27 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek. Dünya Helal Zirvesi, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün koordinasyonu ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi'nin iş birliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi kararları çerçevesinde organize ediliyor.

TÜRKİYE MERKEZ ÜLKE

Helal piyasasının en önemli ticari iş birliği platformu olan fuar, 4 trilyon dolarlık hacme ulaşan helal pazar piyasasında, Türkiye'yi merkez ülke haline getirmeyi hedefliyor.

40 BİN ZİYARETÇİ

2 milyara ulaşan tüketici kitlesine sahip bu sektörü, özellikle gıda, ilaç, kozmetik, turizm, finans alanlarında Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen 9. İİT Helal Fuarı ve 8. Dünya Helal Zirvesi, "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" ana temasıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Küresel sahadaki en büyük "helal organizasyonu" kabul edilen etkinlik, dünyanın dört bir yanından 500'den fazla satın alma profesyoneline ev sahipliğini hedefliyor. 10 bini yabancı 40 bine yakın ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan etkinlik, B2B anlaşmaları ile şirketlerin helal sektöründen daha fazla pay almasına zemin hazırlayacak. 25'ten fazla ülkeden de milli ve bireysel katılımın beklendiği fuar, başta gıda olmak üzere kozmetik, tekstil, finans ve turizm gibi alanlardan birçok sektör temsilcisini bir araya getirecek. Ayrıca lojistik, yayıncılık, ambalaj, eğitim gibi farklı sektörlerden kuruluşların da etkinliğe katılması bekleniyor.

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