Hedef, ithalatta 60 milyar dolarlık yükü hafifletmek

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, madencilik sektörünün 60 milyar dolarlık ithalat yükünü hafifletmeyi hedeflediğini bildirdi. Yılmaz, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar dolar maden ihracatı ve 60 ton altın üretimi hedeflediğini kaydetti. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dış ticaret açığında 60 milyar dolarlık ithalat yüküne sahip olan madencilik sektöründe, ilk 5 yıl içinde yıllık 15 milyar dolar ihracat ve yıllık 60 ton altın üretimi hedefleniyor. Türkiye'nin cari açığı toplam 130 milyar dolar civarında. Bunun yaklaşık 30 milyar doları altından kaynaklı olacak şekilde 60 milyar doları madencilikten kaynaklı açık. Buna karşın, yıllık maden ihracatı ortalamamız ise 6,5 milyar dolar civarında. Sektörün potansiyeli ve hedefi bunu 15 milyar dolar düzeyine çekmektir."