İşadamı Murat Ülker, kişisel bloğunda "Hedefimiz '0' iş kazasıdır" adlı bir yazı kaleme aldı.

Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İş Güvenliği her işgören ve işveren için vazgeçilmezdir.

Bizim hiçbir işimiz ve görevimiz çalışanlarımızın güvenliğinden önemli değildir.

Bu konuda dünyadaki tüm çalışanlarımızı (on binlerce) bilinçlendirip, eğitip, mücehhez kılıyoruz. Ama bunun daima ilk önceliğimiz olduğunu asla unutmuyoruz. Tüm paydaşlarımızla bilhassa işçi ve işveren sendikaları ile beraber bu konuda çalışıyoruz.

Ne yazık ki hala iş kazaları olabiliyor, ama hedefimiz “0” iş kazasıdır.

Tabii eğitim, bilinç ve tüm paydaşların aynı hassasiyeti göstermesi şarttır. Ama bir yılda çalışanların üçte birinin iş değiştirmesi ve on binlerce yeni çalışanın her sene yeniden eğitilmesi gibi (turnover) kalıtımsal sorunlar ne yazık ki hala çözülememiştir.

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Beni çok üzen bir örnek vereyim: Yıllar önce bir gece vardiyasında acilen hastaneye kaldırılacak bir arkadaşımızı götüren ambulansın trafik kazasına uğraması çok üzücü bir hadiseydi. O ülkenin toplamının ortalama güvenlik seviyesi de yükselmesi gerekiyor. Hiçbir işletme bağımsız bir ada şeklinde çalışamıyor.

Kömür madeni patlamasında vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Aşağıda size bana Fethi Ağalar hocamdan gelen bir mektubu sunuyorum.

Fethi Ağalar hocamdan taze alıntıdır.