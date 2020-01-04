Hedefle uyumlu enflasyon

Memur ve emeklilerin merakla beklediği 2019 yılı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Aralık ayında tüketici fiyatları (TÜFE) yüzde 0,74 artarken, yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise yüzde 0,69 yükseldi. TÜFE, Aralık 2019’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 12’lik hedefin altında gerçekleşti.

Yıllık TÜFE grafiği

EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA VE İÇECEKTE

TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 43,12 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre eğitim yüzde 14,46, sağlık yüzde 13,63, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,63, lokanta ve oteller yüzde 13,17 ve ulaştırma yüzde 12,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

SON 3 YILIN EN DÜŞÜK YIL SONU ENFLASYONU

1,28 puan artarak yüzde 10,56’dan yüzde 11,84’e yükselen yıllık enflasyon, aralıkta yüzde 11,84 ile son 3 yılın en düşük yılsonu rakamı olarak kayıtlara geçti. 2017 ve 2018’de yılsonu enflasyonu yüzde 11,92 ve yüzde 20,30 olmuştu. Ekonomistler, aralıkta enflasyonun piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmesinde gıda enflasyonunun geçmiş yıl ortalamalarının yüksek seyrinin belirleyici olduğunu belirtti. Gelecek birkaç ayda enflasyonun yüksek kalabileceğini tahmin eden ekonomistler, sonrasında enflasyonda kademeli düşüş olabileceğini dile getirdi.

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Albayrak: Tek hanelerde istikrara kavuşturacağız

Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, açıklamasında “Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız” dedi.