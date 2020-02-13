Ekonomi Hediye trafiği yüzleri güldürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hediye trafiği yüzleri güldürdü

Perakende sektöründe 14 Şubat telaşı sürerken, alışveriş trafiğinin ekonomik boyutları da dikkatlerden kaçmıyor. Ardı ardına düzenlenen kampanyalar ile cirolar yüzde 100’e yakın artış gösterirken, 14 Şubat ekonomisinin bu yıl 12 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yaklaşan 14 Şubat öncesi tüketiciler hediye arayışına girerken, bu talebe yanıt vermek isteyen şirketler de sundukları avantajlarla tüketiciye bol seçenek sunma hazırlığını yürütüyor. Çiçek, çikolata, takı, mücevher, giyim, aksesuar, elektronik cihazlar, tatil gibi alternatifler, kampanyalar ve 14 Şubat’a özel indirimlerle birleşerek tüketiciler için daha da cazip hale geliyor. Perakende sektörünün hareketliliğini yüzde 100 artırdığı zaman zarfında mantık dışı indirimlere de tüketicilerin dikkat etmesi gerekiyor.Bu süreçte ayrıca ürünlerde sahtecilik ve siber dolandırıcılık da aynı oranda artış gösteriyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alışverişlerinde güvenliği ön planda tutmaları büyük önem arz ediyor.

PERAKENDE SEKTÖRÜNÜN BAYRAMI

Bu yıl 14 Şubat ekonomisinin 12 milyar lirayı bulması bekleniyor. Bu harcamanın 2.8 milyar TL’sinin kartla yapılacağı tahmin ediliyor. Akıllı saatlerin, tabletlerin, akıllı telefon ve ses sistemlerinin içinde bulunduğu elektronik cihaz segmenti, tüketicilerin bu özel günlerde en fazla tercih ettiği kategorilerden biri olmaya devam ediyor. Ayrıca 14 Şubat ekonomisi çiçek ihracatını da önemli oranda arttırdı. Antalya’da örtü altında üretilen kesme çiçekler, 27 ülkeye ihraç edildi. Bu kapsamda yurt dışına 6,5 milyon dolarlık 60 milyon dal, iç piyasaya ise 5 milyon dolarlık 50 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

27 ÜLKEYE İHRACAT KAPISI

Sektör için en önemli günlerden birinin 14 Şubat olduğunu belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, iç ve dış piyasaya yönelik hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Yılmaz, “27 ülkeye 60 milyon dallık bir sevkiyatımız oldu. Bunun da parasal değeri 6,5 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi. Sezona sektörün iyi başlayamadığına değinen Yılmaz, “Hollanda başta olmak üzere, İngiltere, Almanya,Ukrayna ve Romanya gibi ülkelere yoğun ihracat yaptık” dedi.

BÜTÇEYE GÖRE HEDİYE

  • Pırlantalı ürün grubunda müşterilerin, daha çok bin 500 TL ila 3 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih etiğini dile getiren Atayık, altın takı grubunda ise hayalet kolyeler, küpeler, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler ve küpeler popülerin yoğunlukla alındığını aktardı.

İNDİRİM TUZAĞINA KANMAYIN

Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılacak harcamalardan 11-12 milyarlık ciro beklediklerini dile getirerek, şunları söyledi: “Özel günler arasında en fazla harcama bu günde yapılıyor. Yaklaşık 11-12 milyar ciroyla esnafa can suyu olacak. Sevgililer Günü’nde normal zamanlardan yüzde 20-30 oranında daha fazla alışveriş yapılıyor. Her yıl bazı kişiler fiyatlarını önce şişirip sonra Sevgililer Günü diye büyük indirim varmış gibi gösteriyor. Gerçekte olmayan bu kampanyalara halkımız asla inanmamalı.”

HAREKETLİLİK KUYUMCULARA YARADI

Mustafa Atayık
  • İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, 14 Şubat için 10 gün veya bir hafta öncesinde hareketliliğin başladığını, Sevgililer Günü’nde ise alışveriş hareketliliğinin zirve noktasına çıktığını belirtti. Alışveriş miktarında, şubat ayı içerisinde normal bir haftayla karşılaştırıldığında yüzde 100’lük artış yaşandığını ifade eden Atayık, “Bu zaman diliminde kuyumcular olarak yaklaşık yıllık cironun yüzde 15-20’sini gerçekleştiriyoruz. Kuyumculuk alışverişinde taksit imkanının 8’e çıkmasının da mağazalardaki hareketliliğe ekstra katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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