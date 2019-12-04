Helal fuar'da 50 ülke vitrinde

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200 DEAŞ’lı deport edilecek

Sınır dışı edilmeyi bekleyen terörist sayısı ise şimdilik 200. Uyrukları tespit edilen bu teröristler kendi ülkelerine ya da istedikleri üçüncü ülkeye teslim edilecek. Geri gönderme merkezlerinde çoğu AB vatandaşı 950 civarında yabancı terörist olduğu belirtiliyor.