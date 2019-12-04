Ekonomi Helal fuarda 50 ülke vitrinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Helal fuar'da 50 ülke vitrinde

Türkiye’de gerçekleştirilen Helal Fuarı’na ilgi yüksek oldu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) faaliyetleri kapsamında düzenlenen tek helal fuarı olan İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı'nın yedincisi, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Helal Fuarı
Helal Fuarı

5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Fuarı'nın bu yıl 40 bine yakın ziyaretçisi oldu. 75’ten fazla ülkeden delegasyon katılımı gerçekleşti. 50 ülke, ürünleriyle ve stantlarıyla Helal Expo Fuarı'nda ve profesyonel zirve katılımcılarıyla Helal Zirvesi'ndeki yerini aldı.

AŞÇILAR KUPASI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ

  • Bu yıl 10 ülkeden 270 aşçının katılımıyla Uluslararası Aşçılar Kupası'nın da gerçekleştiği etkinlikte, farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı. 7 bölgeden 40 ilin mutfağının da tanıtıldığı Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası kapsamında, helal gıda standartlarından oluşan lezzetli yemekler yapıldı ve yöresel yemekler tanıtıldı. Discover Events'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete, bu yıl yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ete, “B2B görüşmeleriyle yurt dışından 500’e yakın yatırımcı, yurt içinden de alıcı ve satıcılarla önemli görüşmeler yapıldı” dedi.

Tüketiciye tasarruf girişimciye kazanç
EKONOMİ
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