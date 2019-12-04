Helal fuar'da 50 ülke vitrinde

5. Dünya Helal Zirvesi ve 7. İİT Helal Fuarı'nın bu yıl 40 bine yakın ziyaretçisi oldu. 75’ten fazla ülkeden delegasyon katılımı gerçekleşti. 50 ülke, ürünleriyle ve stantlarıyla Helal Expo Fuarı'nda ve profesyonel zirve katılımcılarıyla Helal Zirvesi'ndeki yerini aldı.
AŞÇILAR KUPASI İLK KEZ GERÇEKLEŞTİ
- Bu yıl 10 ülkeden 270 aşçının katılımıyla Uluslararası Aşçılar Kupası'nın da gerçekleştiği etkinlikte, farklı kategorilerde ödüller dağıtıldı. 7 bölgeden 40 ilin mutfağının da tanıtıldığı Dünya Helal Zirvesi Uluslararası Aşçılar Şampiyonası kapsamında, helal gıda standartlarından oluşan lezzetli yemekler yapıldı ve yöresel yemekler tanıtıldı. Discover Events'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkanı Yunus Ete, bu yıl yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Ete, “B2B görüşmeleriyle yurt dışından 500’e yakın yatırımcı, yurt içinden de alıcı ve satıcılarla önemli görüşmeler yapıldı” dedi.