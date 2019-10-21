Helikopter parayla müdahale gündemde

Artan belirsizlikler, ticaret savaşları ve siyasi gerilimler başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik aktivite, global anlamda düşüş eğilimini sürdürüyor. Analistler, merkez bankalarının para politikası araçlarını radikal biçimde kullanarak hakim trendi değiştirmeye çalıştığını ancak mali politikaların desteği olmadan bu çabalarının "beyhude" olduğunu vurguluyor.

TEK SEFER İÇİN KARŞILIKSIZ PARA

Mali politikaların dahi bu durumu değiştirmeye "muktedir" olmayacağını düşünen bazı akademisyenler ve fon yöneticileri de şimdiden "helikopter para" konusunu yazılarına taşıdı. Helikopter para; para ve maliye politikalarının büyüme ve harcamayı artıramadığı durumlarda politika yapıcıların, tek sefere mahsus olmak üzere harcamaları amacıyla kişilere karşılıksız para vermesini ifade ediyor.

YETERLİ OLMAYABİLİR

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, "Merkez bankalarının sadece helikopter para ile müdahale etmesi yeterli olmayabilir. Merkez bankaları, insanlara sadece para vermekle kalmamalı. Ayrıca, insanları bu parayı harcamaya teşvik etmeli. Yapılacak müdahalenin büyüklüğü ve yönetiminin iyi hesaplanması gerekmektedir" dedi. Eski Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi, Powell'ın "fikir değiştirmesiyle" meşhur olduğunu belirten Yardeni Research şirketinin Başkanı Edward Yardeni de, "Bir sonraki krizde düşük ya da negatif faiz oranları ve düşük enflasyonla karşı karşıya kalındığında bir gün 'helikopter nerede?' denilecek" ifadesini kullandı.