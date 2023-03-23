Hepsiburada 2022’yi yıllık %81 büyüme ve sipariş rekoruyla kapattı

• 2022 yılında Hepsiburada’nın toplam satış hacmi yıllık %81 artarak 47,3 milyar TL’ye ulaştı.

• Hepsiburada platformu üzerinden verilen toplam sipariş adedi, geçen yıla kıyasla %50 büyümeyle 80,4 milyon oldu.

• Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı %33 artışla 99,7 bine; ürün adedi ise %81 artışla 163,6 milyona ulaştı.

• Hepsiburada, 2022 yılında müşteri sayısını 12,2 milyona çıkarırken, müşteri başına sipariş sıklığı ise yıllık %39 artışla 6,6’ya çıktı.

• Hepsiburada’nın finansal teknolojiler çözümü Hepsipay yıl sonu itibarıyla 11 milyon kullanıcıya ulaştı; Hepsipay’in Hemen Al Sonra Öde hizmetinden 150 binden fazla müşteri yararlandı.

• Hepsiburada 2022 yılı boyunca “Türkiye’nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası” olma başarısını sürdürdü.

• Hepsiburada 2023 ilk çeyreği için %70 oranında toplam satış hacmi büyümesi öngördüğünü açıkladı.





İstanbul, 23 Mart 2023

Türkiye’nin global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi Hepsiburada; 2022 yılı son çeyreği ile yılın tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre Hepsiburada, toplam satış hacmi, sipariş sayısı ve sıklığı, aktif satıcı ve müşteri sayısı ile ürün adedi gibi e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde güçlü performans göstererek 2022 yılını %81 büyüme oranı ile kapadı.





Büyüme Tahmini Aşıldı: 2022’de %81’lik Büyüme





Türkiye’nin yerli sermayeli en büyük e-ticaret platformu Hepsiburada, 2022 yılında toplam satış hacmini %81’lik büyüme ile 47,3 milyar TL’ye çıkardı ve 2022 için yıllık satış hacmi büyüme tahmini olan %70’in üzerinde bir performansa ulaştı.





2022’de Sipariş Sayısında %50 Artışla Rekor Büyüme





Hepsiburada 2022 yılında da aktif müşteri tabanını büyütmeye devam etti. Platform, geniş ürün yelpazesi ve hizmet anlayışı sayesinde 2022 yıl sonunda %8 artışla 12,2 milyon aktif müşteriye ulaştı; müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise 2022 yıl sonu itibarıyla %39,1 artarak 6,6'ya yükseldi. Böylece 2022 yılında sipariş sayısı %50 büyümeyle 80,4 milyona ulaştı.





Aktif Satıcı Sayısı %33, Ürün Sayısı %81 Arttı





Hepsiburada’nın aktif satıcı ve ürün sayısında da önemli oranda artışlar gerçekleşti. Satıcılara kapsamlı hizmetler sunan “Hepsiburada İş Ortağım” programı ile üye işyeri uygulamasını devreye alan Hepsiburada, satıcıların platformdaki başarılarını en üst düzeye çıkarmalarını sağladı. Şirketin 2022 yıl sonundaki aktif satıcı sayısı yıllık %33 artarak 99,7 bine ulaştı. Platformdaki ürün sayısı ise yıllık %81 oranında artarak 163,6 milyona çıktı. Pazaryeri satışlarının toplam satış hacmi içerisindeki payı ise %67 olarak gerçekleşti.





Hepsiburada 2022 Yılı Boyunca En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası





FutureBright tarafından yapılan bağımsız pazar araştırmasının sonuçlarına göre, Hepsiburada sunduğu ayrıcalıklı teslimat ve ödeme hizmetleriyle 2022 yılında da Türkiye e-ticaret pazarındaki en yüksek Net Tavsiye Skoru’yla (NPS) sektör liderliğini korudu.

Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Hepsiburada’nın yeni sadakat programı Hepsiburada Premium ise Aralık 2022 sonu itibarıyla 615 bin, 15 Mart itibarıyla ise 840 bini aşkın üyeye ulaştı.





Hepsiburada Satıcılı Siparişlerin %83’ü ‘Yarın Kapında’





Müşteri memnuniyetinde mükemmele ulaşma yolunda Hepsiburada’nın önemli stratejik yatırımlarından olan ve depremin ardından yardım malzemelerinin bölgeye ve depremzedelere ulaşmasında kritik bir görev üstlenen HepsiJET; Türkiye’nin 81 ilinde, 2.453 araçla hizmetlerini sürdürdü.





2022 yılı boyunca Hepsiburada üyesi işyerlerinin satışlarının %60’ı, Hepsiburada platformu üzerinden verilen siparişlerin %65’i HepsiJET tarafından teslim edildi. Sektörde ilklerden biri olan “Kapında İade” uygulamasını 2021 yılında müşterilerine sunan HepsiJET, iadelerin %56’sını müşterilerinin kapılarından aldı.





Ertesi gün teslimat performansı açısından da 2022'de siparişlerinin %83'ünü ertesi gün teslim eden HepsiJET; yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile 87,9 net tavsiye skoruna ulaştı. HepsiJET ayrıca 2022 yılında müşterilerine; paketlerini canlı takip, teslimatı erteleme ve sevkiyat yoldayken teslimat adresini değiştirme gibi yeni hizmetler de sunmaya başladı. 2022 yılında HepsiJET’in patentini aldığı ‘Çok Araçlı Rota Optimizasyonu’ teknolojisi ise operasyonel anlamda verimliliği artırdı.

Yıl boyunca yedi lojistik merkezde operasyonlarını sürdüren HepsiLojistik ise, hizmet verdiği müşterilerin sayısını 191’den 751’e çıkardı.





Hepsipay Kullanıcı Sayısı 11 Milyona Ulaştı





Hepsiburada'nın cüzdan ve ödeme geçidi çözümü Hepsipay ise 31 Aralık 2022 itibarıyla 11 milyon kullanıcıya ulaştı. 2022'nin son çeyreğinde, Hepsipay cüzdanına sahip müşteriler, Hepsiburada’nın toplam satış hacminin %84'ünü oluşturdu. Hepsipay’in sunduğu Hemen Al Sonra Öde uygulaması ise 150 binin üzerinde müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı sundu.





2023 yılında ödeme gücünü desteklemeye yönelik çözümlerini HepsiFinans aracılığıyla daha da geliştirmeyi planlayan Hepsiburada ayrıca çevrimiçi perakendeyi hedefleyen satıcılara, tek tıkla ödeme entegrasyonlarının yanı sıra QR kod ile ödeme seçeneği de sunmayı amaçlıyor.





Son çeyrekte %104 büyüme





Efsane Kasım’ı başarılı sonuçlarla geçiren Hepsiburada, Kasım ayının ve yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle yılın son çeyreğini rekorlarla kapadı. 2022 yılının son çeyreğinde Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2021’in 4. çeyreğine kıyasla %104 artarak 19,1 milyar TL oldu. Sipariş sayısı, önceki yılın aynı çeyreğine oranla %95 artarak 33,9 milyon oldu. Efsane Kasım’da 2022 yılının geri kalan 11 ayının günlük ortalama satış hacminin yaklaşık 2,6 kat fazlası satış hacmi elde edildi.





2022’de Enflasyondan Arındırılmış Toplam Satış Hacmi 53,9 milyar TL oldu





Hepsiburada, ayrıca Türkiye'yi dünya teknoloji borsası Nasdaq'da temsil eden ilk ve tek Türk şirketi olarak, uluslararası finansal raporlama standartları ile uyum çerçevesinde 2022 yılı verilerini son iki çeyrekte olduğu gibi yine enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Hepsiburada'nın 2022 yılında enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi 2021 yılındaki 52 milyar TL’ye kıyasla %4 artarak 53,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2022’nin son çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise %14 artışla 19,4 milyar TL oldu.





Hepsiburada 2022’de de Girişimci Kadınların Yanında





Türkiye'nin dijital ekonomisinde kadının rolünün gelişimini desteklemek amacıyla Hepsiburada’nın 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programıyla, 2022'nin 4. çeyreğinde 3.500 kadına daha ulaşıldı. Böylece programın başlangıcından bugüne kadar desteklenen kadınların sayısı 41.500’e ulaşmış oldu. Ayrıca, program kapsamında sunulan desteklerden faydalanan kadın kooperatiflerinin sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 254'e yükseldi.





Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin: 2023’te Hepsipay ve HepsiJET ile sunduğumuz hizmetleri farklı perakendecilerin de kullanımına açıyoruz.





Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, 2022 4. çeyrek ve yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hedeflerimizin üzerinde sonuçlarla kapattığımız 2022 yılının ardından 2023 yılında da önemli başarılara imza atmayı hedefliyoruz. Son yıllarda yaptığımız yatırımların katkısıyla bu sene kârlılığımızı artırma odağımıza devam edeceğiz.





Hepsiburada Premium, 2023’te bizim müşteri sadakatini artırma konusunda önemli bir varlığımız olmaya devam edecek. Müşterilerimizin alım gücünü destekleyen çözümler sunan Hepsipay ve müşteri deneyiminde mükemmeli hedefleyen HepsiJET, Hepsiburada’nın önemli farklılaşma noktaları olacak. Önümüzdeki yıl HepsiJET’in hizmet verdiği işletmelerin sayısını artırmayı, Hepsipay ile sunduğumuz finansal teknoloji çözümlerimizi farklı perakendecilerin de kullanımına açmayı hedefliyoruz. 2023 yılında sürdürülebilir büyüme odağıyla yılın ilk çeyreği için %70 toplam işlem hacmi büyümesi bekliyoruz.





2023 yılı için önceliklerimizden bir diğeri 6 Mart 2023'te duyurduğumuz ve iki yıl sürecek “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programımız olacak. Programımızla bölgede ihtiyaç duyulan uzun vadeli desteği sağlamak için ticari ve teknolojik yeteneklerimizi sonuna kadar kullanacağız. Bölgeden 10 bin esnaf ve 5 bin girişimci kadına, iki yıl içinde 10 milyar TL’lik ticari hacim sözü veriyoruz.”















