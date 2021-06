Hepsiburada NASDAQ borsasında işlem gören ilk Türk şirketi oluyor

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu. Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası’na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada’nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11ABD$ ile 13ABD$ arasında olması bekleniyor.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, NASDAQ borasında işlem gören ilk ve tek Türk şirketi olarak Türkiye tarihinde bir “ilk”e imza atacak.

Hepsiburada hakkında

Hanzade Doğan tarafından 2000 yılında, Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla kurulmuş olan Hepsiburada, Türkiye’nin tek yerli ve milli e-ticaret şirketi olma özelliğini taşıyor. Türkiye ve bölgesinin önde gelen e-ticaret platformu Hepsiburada 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 250 milyonun üzerinde ziyarete ev sahipliği yaparak müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Türkiye genelindeki operasyon ve lojistik merkezleriyle güçlü bir lojistik ağına sahip Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de ticaretin dijitalleşmesine katkı sağlamaktadır.