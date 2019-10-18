Ekonomi Hepsiexpress ile yeni dönem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hepsiexpress ile yeni dönem

Hepsiburada ve CarrefourSA'nın yeni bir işbirliğine imza atarak, 'hepsiexpress'i hayata geçiriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Emirdağ (sol) Kutay Kartallıoğlu (sağ)
Murat Emirdağ (sol) Kutay Kartallıoğlu (sağ)

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz” dedi.

8 BİN ÇEŞİT ÜRÜN

İşbirliği kapsamında 8 bin çeşit ürünle başladıklarını belirten Emirdağ, sipariş düştükten sonra CarrefourSA ekibinin ürünleri seçip hazırladığını, Hepsijet ekibinin soğuk zincire hakim filosu ile ürünleri teslim alarak müşterilerin tercih ettiği saatte kapılarına getirdiklerini söyledi.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise bugünden itibaren ürünlerini Hepsiburada sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştırma yolculuğuna başladıklarını belirterek, "Bu iş birliğine girdiğimiz için çok heyecanlıyız. Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız" dedi.

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