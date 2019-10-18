Hepsiexpress ile yeni dönem

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, "Türkiye’ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz” dedi.

8 BİN ÇEŞİT ÜRÜN

İşbirliği kapsamında 8 bin çeşit ürünle başladıklarını belirten Emirdağ, sipariş düştükten sonra CarrefourSA ekibinin ürünleri seçip hazırladığını, Hepsijet ekibinin soğuk zincire hakim filosu ile ürünleri teslim alarak müşterilerin tercih ettiği saatte kapılarına getirdiklerini söyledi.

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu ise bugünden itibaren ürünlerini Hepsiburada sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaştırma yolculuğuna başladıklarını belirterek, "Bu iş birliğine girdiğimiz için çok heyecanlıyız. Kendi operasyonlarımızı bir adım ileri taşıyacağız" dedi.