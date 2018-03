Tarım Bakanı Fakıbaba: Her tarlanın başına saat getirilecek 'Her tarlanın başına saat getirilecek' Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Her tarlanın başına saat getirilecek. Bu da suyun israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak. Çiftçi de ne kadar su kullandığını görecek. Parasını ödemeyenin ise suyu kesilecek" dedi.

Haber Merkezi 15 Mart 2018, 14:20 Son Güncelleme: 15 Mart 2018, 14:28 AA