EkonomiHer tarlanın başına saat getirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Bakanı Fakıbaba: Her tarlanın başına saat getirilecek

'Her tarlanın başına saat getirilecek'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Her tarlanın başına saat getirilecek. Bu da suyun israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak. Çiftçi de ne kadar su kullandığını görecek. Parasını ödemeyenin ise suyu kesilecek" dedi.

Haber MerkeziAA
Fakıbaba
Fakıbaba

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı ile her tarlanın başına saat getirileceğini, bu şekilde su israfının önleneceğini bildirdi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu başkanlığında toplanan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam ediliyor.

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  • Fakıbaba, hükümet adına yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin, tarım sektörü çalışanlarının motivasyonunu artırmak için önemli destekler verdiğine işaret etti.

Görüşülen tasarıyla da önemli düzenlemeler getirildiğini ifade eden Fakıbaba, "Tarla içi sulama için sözleşme imzalanacak. Her tarlanın başına saat getirilecek. Bu da suyun israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak. Çiftçi de ne kadar su kullandığını görecek. Parasını ödemeyenin ise suyu kesilecek. Evlerde nasıl uygulanıyorsa tarım alanlarında da aynı uygulama geçerli olacak. Yapılan değişiklikleri doğru buluyorum." diye konuştu.

Toplulaştırma ve sulama ile ilgili çalışmaların birlikte yapılması gerektiğini ancak her iki konunun da farklı Bakanlıklara bağlı olduğunu belirten Fakıbaba, tasarı ile toplulaştırma ve sulama görevinin DSİ'de olacağını ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın "Biz bu görevi yapamıyoruz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapsın mı diyorsunuz" yönündeki eleştirisine ise Fakıbaba, "Ben yetkilerime sahip bir insanım, Bakanlığımın ne olduğunu da biliyorum. 'Biz yapamıyoruz, Orman Bakanlığına devredelim' diye bir derdimiz yok. Önemli olan Türkiye'ye hizmet etmek" dedi.

"Bardağın hep boş tarafına bakıyorsunuz"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'in tarlalarda vahşi sulama yapıldığını, saat uygulamasının çiftçiyi zarara uğratacağını belirtmesi üzerine Fakıbaba, tarlalarda artık vahşi sulamanın kalmadığını, damla sulama sistemlerine geçildiğini anlattı.

Muhalefetin her şeyi eleştirdiğini söyleyen Fabıkaba, "Bardağın hep boş tarafına bakıyorsunuz. Bir de dolu tarafına bakın. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz da biz Amerika'da, Rusya'da mı yaşıyoruz? Böyle bir muhalefeti uygun görmüyorum. Ben muhalefet olsam iyiye iyi, doğruya doğru derim. Her şeye muhalefet ediyorsunuz, doğru bir şey değil. Şurada 50-60 madde var, hiçbirini takdir etmediniz, hepsine 'Bu olmaz' dediniz. Ben de muhalefeti iyi yapmadığınızı düşünüyorum." diye konuştu.

  • Çiftçiye her türlü kolaylığın sağlandığını dile getiren Fakıbaba, "Çiftçimiz suyu pahalı alıyor, gelin indirelim, diyebilirsiniz ama birisi borcunu öderken birisi ödemiyorsa devlet bunun gereğini yapmalı" dedi.

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"Tasarı yeniden değerlendirilmeye muhtaç"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 59 maddelik tasarıda 9 ya da 10 madde ile ilgili muhalefet parti milletvekillerinin çekinceleri olduğunu söyledi. "Tasarı yeniden değerlendirilmeye muhtaç" diyen Altay, AK Parti'nin sayısal olarak çoğunluğa sahip olduğunu ve muhalefete rağmen tasarıyı yasalaştırabileceğini belirtti. Muhalefet olarak ise kendilerinin yapabilecekleri tek şeyin Anayasa Mahkemesine gitmek olduğunu ifade eden Altay, "Anayasa Mahkemesine güvenmiyorum ama Anayasa Mahkemesine bu düzenlemeyi götürürsek 'bozmam' diyemez." diye konuştu.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da özellikle sulama birlikleri ve su kullanımına ilişkin icra, iflas ile ilgili yapılan düzenlemelerin çiftçilerin aleyhine olacağını savundu. Bu alanlarda çalışma yapılmasını isteyen Varlı, "Gelin, tasarıyı yeniden gözden geçirelim, birlikte bir çalışma yapalım." dedi.

  • CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da suyun ticarileştirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Komisyon görüşmeleri devam ediyor.

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