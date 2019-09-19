Ekonomi Herekol Dağında huzurlu bal üretimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Herekol Dağı'nda 'huzurlu' bal üretimi

Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından çıktıkları zengin floraya sahip yaylalarda huzur ve güven ortamı içerisinde karakovan balı üretimi yapıyor.

Haber Merkezi AA
Balda yüksek rekolte bekleniyor.
Balda yüksek rekolte bekleniyor.

Siirt'te tescilli bal üreticileri, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından çıktıkları zengin floraya sahip yaylalarda huzur ve güven ortamı içerisinde karakovan balı üretiyor.

Türk Patent ve Marka Kurumundan 16 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balı üreticileri, 5 ay önce çıktıkları 2 bin 47 rakımlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari Yaylası'nda konaklıyor.

Tadı, aroması ve kalitesiyle ilgi gören ve organik yöntemlerle üretilen bal için yılın büyük bölümünü evlerinden uzakta geçiren arıcıların yüzü, yaklaşan hasatla gülüyor.

  • Üreticiler, bir yandan güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarıyla huzura kavuşan yayla konaklarken bir yandan da kaliteden ödün vermemek için arılarına gözü gibi bakıyor.

Üreticilerden Cemal Tomris, yaptığı açıklamada, huzurla mesailerini sürdürdükleri balda yüksek rekolte beklediklerini söyledi.

Yaylada 350 kovanı bulunduğunu belirten Tomris, "Dededen toruna 4 kuşaktır bal üreticiliğini yapıyoruz. Herekol Dağı yamacındaki Çemikare Yaylası'nda organik karakovan balı üretiyoruz. Buradaki yaylalarda yaklaşık 2 bin ton bal üretiliyor" dedi.

  • Pervari balının Osmanlılar döneminde saray mutfağında tüketilen ve hastalara şifa veren bir bal çeşidi olduğunu anlatan Tomris, huzur ve güven ortamında bereketli topraklarda bal üretmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Pervari balını üretmek için büyük emek ve zorluklara göğüs gerdiklerini ifade eden Tomris, şöyle konuştu:

"Arıların uyanmasıyla biz de uyanarak arıcı barakalarımızı getirip buraya kurduk. Bunun güvenliğini sağlamak için önlemimizi aldık. İlkbahar bakımını yaptıktan sonra ana arı eksiğini tespit ettik ve arıları güçlendirecek koşulları sağladık. Güçlenen arılarımıza çıta ve kasnak ihtiyacını giderdik. Arıcının her günü emekle işlendi."

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"Buradaki zengin aroma bala lezzet veriyor"

Konakladıkları yaylaların üretim için verimli olduğuna dikkati çeken Tomris, ürettikleri balın ülke genelinin yanı sıra yurt dışında da alıcı bulduğunu bildirdi.

"Burada geven, kara geben, deve dikeni, kenger, kekik gibi binlerce çiçek ve bitki çeşidi var. Buradaki zengin aroma bala lezzet veriyor." diyen Tomris, analiz için baldan numune aldıklarını, gelecek ay karakovan balı hasadına başlayacaklarını anlattı.

  • Üretici Münevver Uslu da ailesinden 5 aydır uzak kalarak yaylada kurdukları barakalarda bal üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Yakında hasadına başlayacakları balda yüksek rekolte beklediklerini anlatan Uslu, "Gelecek ay da karakovan balımızın topladıktan sonra evlerimizin yolunu tutacağız. Yavaş yavaş hazırlığımızı yapıyoruz. Balı toplayıp keseceğiz. Geçen sene fazla rekolte yoktu ancak bu sene çok iyi bal var. Meşakkatli ama huzurlu bir yayla yolculuğunun ardından Allah'ın izniyle bu yıl umduğumuzu bulacağız." ifadelerini kullandı.

  • Muaz Aygün de uzun ama huzurlu bir yayla mesaisinin gelecek ay sonlanacağını belirterek, dağlarda çeşit çeşit bitki örtüsünün bulunduğunu anlattı.

Aygün, "İlkbaharda geldiğimiz yaylada arılarımızın bakımını yaptık, kovanlarımızı hayvanlardan korumak için bu barakalarda kaldık. Emeğimize değdi. Önceki sene rekolte çok azdı. Geçen sene 310 kovanda 2 ton bal aldım ama bu sene 3,5 ton bal bekliyorum." diye konuştu.

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