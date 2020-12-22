Bu yıl ‘Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal’ temasıyla Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da dün başladı. Sektör oyuncuları ve yatırımcılarını altıncı kez bir araya getiren zirve 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor. Dünya Helal Zirvesi, dün Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Dünya Helal Zirvesi; 15 ülkeden 60 konuşmacıyı, helal gıda, kozmetik, turizm, ilaç, muhafazakâr giyim, İslami finans ve İslami yaşam gibi alanlarda konferanslar vermek üzere ağırlıyor. Online ve uluslararası katılımlarla hibrit olarak gerçekleşen zirve, kayıt olmak şartıyla e-halalexpo.com adresi üzerinden de takip edilebiliyor.

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Emre Ete

SÖMÜRGECİLİK DEĞİL KAZAN KAZAN MODELİ

Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete; 2 milyar Müslümanın yaşadığı dünya genelinde hak ve hakkaniyet için ortak hareket etmesi gerektiğine değindi. Ete, “Helal bakışın olduğu yerde, barış vardır, sevgi vardır, merhamet vardır, kardeşlik vardır, bolluk ve bereket vardır. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen vardır. Sömürgecilik yerine kazan kazan vardır. Merkezi insan olan bir anlayış vardır. Tamiri öğütleyip tahripten sakındıran bir yaklaşım vardır. İşte tüm bu güzellikleri yaşatmak için sizlerden aldığımız güçle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Alinur Aktaş

HELAL KAVRAMI GIDAYLA SINIRLI DEĞİL