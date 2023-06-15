HES’lerde yağmur bereketi

Sağanaklar hidroelektrik santrallerine gelen su miktarını rekor seviyede artırdı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, haziran ayının ilk 5 gününde yağan yağmurlar barajlara gelen su miktarını geçen yılın haziran ayı ortalaması üzerinde artırdı. Barajlara gelen su miktarı 1 milyar 432 milyon 330 bin metreküp oldu. Bu sayı bir önceki yılın haziran ayının tamamında 1 milyar 39 milyon 183 bin metreküptü.

HEDEF 2 MİLYAR METREKÜP

Ayın ilk gününde 327 milyon 112 bin metreküp gelen su miktarı ikinci gün 297 milyon 502’ye düşse de sonraki 3 gün yeniden artışa geçti. Barajlı su santrallerine ayın üçüncü gününde 261 milyon 481 bin metreküp, dördüncü gününde 263 milyon 52 bin metreküp, beşinci gününde ise 283 milyon 183 bin metreküp küp su geldi. Hidroelektrik santrallerine gelen suyun yüzde 60’ı ise Keban, Fırat, Karakaya, Atatürk, Birecik ve ve Karkamış havzalarından karşılandı.

Bu yılın haziran ayı için hedeflenen 838 milyon 451 bin metreküp seviyesi de böylece ayın ilk beş gününde büyük oranda aşılmış oldu. Yağışların devam etmesi durumunda ay sonuna kadar gelen su miktarının 2 milyar metreküp civarına ulaşması bekleniyor.



