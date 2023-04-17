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Ekonomi

Hidroelektrik santrallerinde üretim rekoru kırıldı

Hidroelektrik santrallerinden günlük elektrik üretimi 294 bin 617 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

12:18 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv


AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi.


Hidroelektrik santrallerinin günlük elektrik üretimindeki payı dün itibarıyla yüzde 41,1 olarak gerçekleşti. Günlük üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 26,6 ile ilk sırada, akarsu hidroelektrik santralleri yüzde 14,5 payla ikinci sırada yer aldı. Akarsu hidroelektrik santrallerini yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri izledi.


Hidroelektrik santrallerinden üretilen elektrik 294 bin 617 megavatsaatle yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'de dün günlük bazda 716 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 719 bin 328 megavatsaat oldu.


En yüksek elektrik tüketimi 33 bin 473 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 24 bin 753 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.






#elektrik üretimi
#hidroelektrik santralleri
#rekor
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