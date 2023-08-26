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Ekonomi

Hidrojene özel Ar-Ge merkezi

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası’nın hazırlanması ile birlikte bu alana yatırımlara hız verildi. Hidrojenin üretimi, taşınması, depolanması ve kullanımı adımlarının her biri için ayrı ayrı çalışmalar yürütülüyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Sarayköy kampüsünde 8 bin metrekare kapalı alana sahip bir Ar-Ge Merkezi inşa edilecek. Bununla beraber TENMAK bünyesinde, günlük 65 kilogram hidrojen üretme kapasitesine ve 350 bar basınçta, araçlara hidrojen depolanmasını sağlayabilen bir hidrojen dolum istasyonu devreye alınacak.

İHA’LARA BORLU HİDROJEN

Kampüste yakıt hücresi testleri, yeşil hidrojen üretimi, analitik ölçümler, sistem entegrasyonu ve modelleme çalışmaları yapılabilecek ve üniversitelerin, firmaların ve araştırma kuruluşlarının kullanımına açık olacak. TENMAK tarafından yapılan çalışmalar ile borlu hidrojen depolama teknolojileri altyapısı için de know-how geliştiriliyor. Borlu hidrojen İHA’larda, otomotiv uygulamalarında ve acil enerji gereksinimleri olan yerlerde alternatif olarak kullanılabilecek. Atılan adımlarla Türkiye’nin, hidrojende ihracatçı konuma yükselmesi bekleniyor.

Coğrafi konum etkili

Türkiye hidrojende, hem üretme hem de teknoloji geliştiricisi olma potansiyeline sahip. Coğrafi konumu sebebiyle Türkiye'nin zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yüksek oranda yeşil hidrojen üretebileceği öngörülüyor.



#Ar-Ge
#Hidrojen
#TENMAK
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