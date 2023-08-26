Hidrojene özel Ar-Ge merkezi

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara Sarayköy kampüsünde 8 bin metrekare kapalı alana sahip bir Ar-Ge Merkezi inşa edilecek. Bununla beraber TENMAK bünyesinde, günlük 65 kilogram hidrojen üretme kapasitesine ve 350 bar basınçta, araçlara hidrojen depolanmasını sağlayabilen bir hidrojen dolum istasyonu devreye alınacak.

Kampüste yakıt hücresi testleri, yeşil hidrojen üretimi, analitik ölçümler, sistem entegrasyonu ve modelleme çalışmaları yapılabilecek ve üniversitelerin, firmaların ve araştırma kuruluşlarının kullanımına açık olacak. TENMAK tarafından yapılan çalışmalar ile borlu hidrojen depolama teknolojileri altyapısı için de know-how geliştiriliyor. Borlu hidrojen İHA’larda, otomotiv uygulamalarında ve acil enerji gereksinimleri olan yerlerde alternatif olarak kullanılabilecek. Atılan adımlarla Türkiye’nin, hidrojende ihracatçı konuma yükselmesi bekleniyor.