Hijyen maddede stoklar yeterli

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun askıya alınmasıyla 84 milyon litre ile Türkiye'nin en büyük üreticisi Konya Şeker, bu kapasitesinin tamamını koronavirüs ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonya üretimi için ayırdı.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, yaptığı açıklamada, “Milletimiz de kozmetik ve kimya sanayicilerimiz de kolonya imalatçılarımız da müsterih olsun. İhtiyaca yetecek kadar etil alkolümüz yani etanolümüz var. Normal zamanlara göre kolonyaya ve dezenfektan ürünlerine olan talep 10-15 kat artsa bile etil alkol arzında sıkıntı yaşanmaz. Konya Şeker olarak 2012 yılından bu yana Türkiye'nin etanol ihtiyacının yüzde 56'sını karşılıyoruz. Yıllık 84 milyon litre etanol yani etil alkol üretiyoruz. Rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunun 3 ay askıya alınmasıyla bu üretimimizin tamamını dezenfektan ve kolonya için ayırdık” şeklinde konuştu.

Recep Konuk

PANİK ALIM YAPMAYIN

Konuk, hiç kimsenin dışarıdan ve içeriden panik alımlar yapmamasını da tavsiye etti. Vatandaşların müsterih olması gerektiğini dile getiren Konuk konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her şey illa para ve ticaret değil. Ülke insanımızın sağlığı söz konusu ise gerisi tamamen teferruattır. Bu anlayışla vatandaşlarımız rahat etsin. Çünkü piyasaya arz edeceğimiz etil alkole de ve bunu üretecek ham maddeye de çok şükür fazlasıyla sahibiz.”

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ÖNCELİK İÇ PİYASA

Bu konuda Türkiye’yi hiç kimseye muhtaç etmeyeceklerine de işaret eden Konuk, “Etil alkole uluslararası pazarlarda 2 bin 500 dolar verenler olmasına rağmen etil alkol satan yok. Çünkü her ülkenin buna ihtiyacı var. Şeker sanayisi olmayan dolayısıyla pancar veya kamıştan melas üretimi yapılmayan ya da tahıllardan etanol üretecek altyapıyı kurmayan ülkeler bugün hijyen, dezenfektan konusunda en şanssız ve sıkıntılı ülkeler” dedi.