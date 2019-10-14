Ekonomi Hile yapana para değil hapis cezası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hile yapana para değil hapis cezası

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili ve Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, hileli ürün üretimlerinde korkunç artışlar gördüklerini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinan Vargı
Sinan Vargı

Sinan Vargı "Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası erilmeli" dedi.

BÜYÜK ARTIŞ YAŞANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait bin 211 parti ürünle ilgili bilgileri önceki gün kamuoyuna açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından piyasada tüketicinin ne kadar büyük tehlike altında olduğunun ortaya çıktığını belirten Vargı, konuyla ilgili son açıklamanın yapıldığı Mart 2018'den bu yana gıdada hile yapan firmaların ve hile yapılan ürünlerin sayısında büyük artışlar yaşandığını kaydetti.

Vargı, Bakanlığın açıkladığı ürünlerin içeriğini incelediklerini, 24'ü alkolsüz içecek, 17'si kahve ve bitki çayı, 31'i çikolata, 7'si enerji içeceği, biri pekmez ve 57'si bitkisel karışımlı macun olmak üzere ilaç içeriği tespit ettiklerini aktardı. Vargı, özellikle çocukların ve gençlerin tehlike altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu ilaçlı çikolatayı, gazozu bilmeden tüketen çocukların kalp krizi geçirme riski var. Kuvvet macunu diye yaşlı insanlara bazı televizyon kanallarında pazarlanan bu ürünler yüzünden birkaç kaşık fazla tüketen yüzlerce yaşlı kalp çarpıntısı şikayetiyle acillere gidiyor" diye konuştu.

AYNI SUÇU TEKRAR İŞLİYOR

  • Sinan Vargı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın firmaları açıklamasına rağmen bu firmaların, zaman zaman isim değişikliği yaparak aynı usulsüzlüğü işlemeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu firmalardan bazılarının sahtekarlığı ileri boyutlara ulaşmış ve bir o kadar da yüzsüzler... 21 kez yakalanıp yine aynı suçu işleyen kişilere bile rastlayabiliyoruz. Gıdada hile ve tağşiş yapan firmaların açıklanması ve ağır para cezaları verilmesi caydırıcı olmayabiliyor. Bu ürünleri üreten ve satanlara mutlaka hapis cezası verilmeli."

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