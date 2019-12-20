Ekonomi Hileli gıdada ceza yetersiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hileli gıdada ceza yetersiz

Gıda mühendislerinden hileli üretime ceza tepkisi geldi. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, “Kesilen cezanın çok üstünde kar elde ediliyor. Bu sebeple tağşişten vazgeçilmiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Boyu, son dönemde gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasını olumlu bulduklarını söyledi. Taklit ve tağşiş gibi uygulamaların özellikle mevzuatı ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri çok iyi bilmeyen bir kısım küçük işletmelerde yoğunlaştığını ifade eden Boyu, bir diğer sorunun da uygulanan cezaların yetersiz kalması olduğunu ifade etti.

YAPILAN KAR YÜKSEK CEZALAR YETERSİZ

Boyu, bu konuda yeni düzenlemeye ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, “İşletmeler uyguladıkları hile yöntemiyle kesilen cezanın çok üstünde kar elde ediyor. Bu sebeple taklit ve tağşişten vazgeçmiyor. Uygunsuzluklardan dolayı ruhsatı iptal edilen birçok işletme var ama bu sefer işletme sahibi başka bir yakını adına işletmeyi açıyor” diye konuştu. Taklit ve tağşişe karşı yeni uygulamalar gerektiğini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti: “Gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmelere uygulanan cezaların artırılması gerekiyor. Bunların iyi takip edilerek, faaliyetten menin yanı sıra hapis cezası uygulanmalı. Denetimlerde verilecek cezalar da caydırıcı olmalı. Denetimlerin ve cezaların işletmelere uygunsuz çalışmalarını terk ettirmesi gerekiyor.”

TÜKETİCİ BİLİNÇLİ OLMALI

  • Gıda güvenliğinin sağlanmasında birincil görevin devlete ait olduğunu anımsatan Boyu, bu alanda tüketicilere de önemli görevler düştüğünü söyledi. Boyu, vatandaşların, gıda güvenliği konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.

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