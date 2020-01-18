Ekonomi Hileli gıdaya hapis geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hileli gıdaya hapis geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 365 oda ve borsaya talimat göndererek, halkın sağlığı ile oynayan gıda işletmelerinin yakın takibe alınmasını ve haklarında yaptırım uygulanmasını istedi. Odalar kınama ve çeşitli para cezaları verebilirken, gıda teröristleri için 5 yıla kadar hapis öngören yasa taslağı da hazır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları; imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satan firmalara uyarı, kınama ya da para cezası verebiliyor.
Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları; imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satan firmalara uyarı, kınama ya da para cezası verebiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 81 ilde faaliyet gösteren 365 oda ve borsa yönetimine, gıdada taklit ve tağşiş yapan üye firmaların bu faaliyetlerinin disiplin kurullarında ele alınmasına yönelik talimat gönderdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, laboratuvar sonucuyla gıdada taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen firmaların bilgilerini TOBB'a iletti.

Fotoğraf: Arşiv

FİRMA LİSTESİ 365 ODA VE BORSADA

Bunun üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun talimatıyla illerdeki 365 oda ve borsa genel sekreterliklerinden, söz konusu üye firmalara “Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik”e istinaden gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi. Talimata, Bakanlık tarafından gönderilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmaların listesi de eklendi.

SUÇUN NİTELİĞİNE GÖRE CEZA

  • Oda ve borsa bünyesindeki disiplin kurulları, meslek şeref ve haysiyetine uygun düşmeyen tavır ve hareketlerde bulunanlar, satışa arz olunan malların niteliği veya miktarı bakımından gerçeğe aykırı beyan verenler, nizami olmayan ölçü ve tartı aletlerini bilerek kullananlar için farklı cezalar uygulayabiliyor. Ayrıca, söz konusu kurullar imalatta, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uymayan, hileli, karışık, standartlara aykırı ve kalitesiz mal imal eden ve satanlara uyarı, kınama ve para cezaları gibi muhtelif cezalar verebiliyor. Bu cezalar, mevzuatta ihlallerin derecesi ve niteliğine göre belirleniyor.

BİRÇOK GIDADA İLAÇ MADDELERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, 14 Ocak'ta taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ve çikolataların yer aldığı 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Böylece, konuya ilişkin ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1443 firmaya ait 3 bin 202 parti ürün tüketicilere açıklanmış oldu.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI ŞART

Abdussamed Boyu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıdada sahtekarlık ve hileye başvurarak vatandaşların sağlığıyla oynayanlara verilecek cezasının artırılmasına yönelik düzenlemeye destek artıyor. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdaları üretenlere, ithal edenlere ya da piyasaya sunan gıda işletmecilerine 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa taslağını çok önemli bulduklarını ve desteklediklerini belirterek, “Caydırıcılık adına çok önemli bir taslak. Umarım kısa sürede yasalaşır ve yürürlüğe girer. Gıda sahtekarlarına hapis cezası verilmeli ki bu tip üretimlere cesaret edemesinler” dedi.

SAHTEKARLIĞIN HER TÜRLÜSÜ YAPILIYOR

  • Denetimler sonucu bazı alkolsüz içeceklerde, takviye edici gıda ürünlerinde, şekerli mamullerde, bitki çay ve kahvede ilaç etken maddesi katıldığı tespit edilmişti. Bazı firmaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığı anlaşılırken, salçada, baharatlarda, çay ve kahvede gıda boyası, süt ve süt ürünlerinde nişasta, jelatin ve bitkisel yağ, zeytin yağlarında da farklı tohum yağları kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Kırmızı et ve et ürünlerinde domuz eti, tek tırnaklı eti, at eti, soya, kanatlı eti, sakatat, deri dokusu ve baş eti tespit edilmişti.

Çok şaşırtacak reklam hileleri
FOTOĞRAF 11
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Kahvaltılık gevreklerin sütün içine batması ve çok çabuk dibe çökmesi reklamcıların işine gelmiyor, doğal olarak. Bu yüzden süt yerine tutkal kullanarak gevreklerin yüzeyde kalmasını sağlıyorlar.
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Uzun süren çekimlerde, ışık altında kolayca eriyebilen krem şantiler yerine traş köpüğü kullanmak yemek fotoğrafçılarının sıkça başvurduğu bir yöntem. Ayırt etmek ise çok zor.
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Reklamlarda gördüğümüz meyvelerin parlak mı parlak, canlı mı canlı gözükmesinin nedeni aslında üstlerine sıkılan deodorantlar. Deodorant yerine saç spreyi de kullanılabiliyor.
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Fotoğrafçılar içeceklerin üstünde köpük oluşturmak için bulaşık deterjanlarından yardım alıyorlar.
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Gazlı içeceklerin yüzbin baloncuklu olmasının nedeni ise içine mide ekşimesine iyi gelen antiasit haplardan atılması.
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Diğer bir hile ise pasta katmanlarının arasına kartonlar koyarak onları kürdanlarla sabitlemek. Aynı yöntemi sandviç ve hamburger reklamlarında da kullanıyorlar.
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Dondurma, stüdyo ışıkları altında hızla eriyeceğinden fotoğrafçıların buna bulduğu çözüm dondurma yerine püre kullanmak. Diğer bir deyişle bildiğimiz patates püresini gıda boyalarıyla dondurma görünümüne getiriyorlar.
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Reklamlarda gördüğünüz tavuklar aslında tam olarak kızartılmıyor. Minimum düzeyde ateşe tutulup boyanarak nar gibi kızarmış görüntüsü veriliyor. Tavuğun şişkin gözükmesi için ise içine kağıt havlu doldurulup dikiliyor.
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Buzlar ışıklar altında hızlıca eriyeceği için çekimlerde alkolsüz içeceklerin içine plastik buz atılıyor. Hem aynı etkiyi veriyor, hem de uzun süre bu şekilde çalışılabiliyor.
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Normalde üzerine döktüğümüz şurubu pancake'ler çok çabuk içine çektiği için çekimlerde onun yerine motor yağı kullanılıyor.
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Reklamlarda burger köftelerinin büyük ve sulu gözükmesi için çekimden hemen birkaç dakika önce kızartılıyor ve neredeyse çiğ olarak kullanılıyor. Bu yüzden fotoğrafçılar onları renklendirmek için köftelerin üzerine ayakkabı boyası sürüyor ve kızgın şişler yardımıyla üstlerinde mangal izi bırakıyorlar.
Çok şaşırtacak reklam hileleri
Reklamcılar, ürünlerin tüketicilere daha çekici gözükmesi, iştahlarını kabartması ve dolayısıyla daha fazla satması için bazı küçük görsel hilelere başvuruyorlar. İşte reklamlarda en çok karşımıza çıkan hileler...
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