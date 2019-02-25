Ekonomi Hizmet-İş Arslanla devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hizmet-İş Arslan’la devam

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, başkanlığını yürüttüğü Hizmet-İş Sendikası’nın 13. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden genel başkanlığa seçildi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mahmut Arslan
Mahmut Arslan

Arslan, “Sorunlarının çözülmesini bekleyen yüzbinlerce emekçi bizi bekliyor” dedi. Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Hizmet-İş’in genel kurulu hafta sonu ‘Birleşin’ temasıyla Kızılcahamam’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’a 43 ülkeden temsilci katıldı. Göreve yeniden seçilmesi sonrası konuşan Arslan, “Genel kurulumuz, en büyük sendika olarak gerçekleştirdiğimiz ilk genel kongreydi. Büyüklüğümüze yakışır bir şekilde sonuçlandırdık; seçim sonuçları bizim için tarihi bir başarıdır” dedi.

BİRLİKTE MÜCADELE MESAJI

  • Hizmet-İş’in sadece Türkiye için değil dünya sendikal hareketi için de önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğine işaret eden Mahmut Arslan, “Genel kurulumuzun ana teması olan ‘birleşin’ kavramının önümüzdeki dönemde emek hareketinin uyarıcısı olmasını temenni ediyorum. Yaşanmaya değer bir dünya için umutlu ve güven dolu yarınlara doğru duamız, davamız olan Hizmet-İş’te birleşin” açıklamasında bulundu. Mahmut Arslan’ın yeniden seçildiği genel kurulda genel başkan yardımcıları da güven tazeledi. Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öz, Celal Yıldız, Halil Özdemir, Mehmet Keskin yeniden seçildi.

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