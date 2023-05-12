Hizmette hedef 125 milyar dolar ihracat

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat.
Türkiye'nin son yıllardaki parlayan yıldızı hizmet ihracatçıları 2023 için hedef büyüttü. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, hizmet ihracatı sektörlerinin 2022'yi tarihi başarı ile kapattığını belirterek, "90,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2023 ihracat hedefimiz 125 milyar dolar" bilgisini verdi. Bolat, sektörün 2022 yılında istihdamdaki payının yüzde 56,5, sektörel büyüme oranının yüzde 11,7 olduğunu bildirdi.
SEYAHATTE YÜZDE 50’LİK ARTIŞ
Ahmet Bolat ve HİB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 verileri ve yıl sonu hedefleri paylaşıldı. İlk 3 aydaki rakamlara bakıldığında, 125 milyar dolar hedefini yakalamalarının mümkün olduğunu kaydeden Bolat, hizmet ihracatı kategorisinde bulunan bazı sektörlerin 2022 verilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Seyahat sektörü ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50,8 artışla 41,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı hedefimiz 56 milyar dolar. Yük ve diğer kalemleri içeren taşımacılık sektörü ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 20 milyar dolar oldu. 2023 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. Yolcu taşımacılığında 2022 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 135 artışla 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı hedefimiz 21,5 milyar dolar. THY ve Pegasus verilerine baktığımızda, bu hedefin biraz daha üstünde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Burada rakamımız 23 milyar dolarları bulabilir."
YAZILIMDAN 2,6 MİLYAR DOLAR
Yazılım ve bilişim hizmetlerinde 2022 yılında, 2,6 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Bolat, "2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Sağlık hizmetlerinde 2022 ihracatımız 1,9 milyar dolar oldu, 2023 hedefimizi 5 milyar dolar olarak belirledik" diye konuştu. Ahmet Bolat, hizmet sektörlerinin en önemli özelliğini, Türkiye'ye getirilen dövizin ülkede kalması olarak belirterek, "Hizmet sektörleri, tüm dünyada olduğu gibi bizde de ihracat fazlası veren bir sektör. 2022 yılı için 50 milyar doların ülkemizde kaldığını görüyoruz. 50 milyar dolarla dış ticaret açığını kapatmakta önemli rol aldık" dedi.