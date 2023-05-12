Hizmette hedef 125 milyar dolar ihracat

Ahmet Bolat ve HİB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, hizmet ihracatını kapsayan sektörlerin 2022 verileri ve yıl sonu hedefleri paylaşıldı. İlk 3 aydaki rakamlara bakıldığında, 125 milyar dolar hedefini yakalamalarının mümkün olduğunu kaydeden Bolat, hizmet ihracatı kategorisinde bulunan bazı sektörlerin 2022 verilerine ilişkin şu bilgileri verdi: "Seyahat sektörü ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 50,8 artışla 41,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı hedefimiz 56 milyar dolar. Yük ve diğer kalemleri içeren taşımacılık sektörü ihracatı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 20 milyar dolar oldu. 2023 yılı hedefimiz 28 milyar dolar. Yolcu taşımacılığında 2022 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 135 artışla 16,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 2023 yılı hedefimiz 21,5 milyar dolar. THY ve Pegasus verilerine baktığımızda, bu hedefin biraz daha üstünde gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Burada rakamımız 23 milyar dolarları bulabilir."