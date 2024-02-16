Hizmette hedef 200 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakanlık himayesinde düzenlenen 6. Kümelenme Konferansı'na katıldı. Bakan Bolat burada yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı hedefleri kapsamında toplam ihracatın 2028'de 375 milyar dolar, hizmetler ihracatının ise 200 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

2024'TE İHRACAT HEDEFİNİ AŞACAĞIZ

Türkiye Yüzyılı'nda vizyonuyla hareket ettiklerinin altını çizen Bakan Ömer Bolat, "Toplam mal ihracatımızı 2028'e kadar 375 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da 200 milyar dolara çıkarmak azmindeyiz. Bu çalışılmış hedeflerdir. Cumhuriyet'imizin 100. yılını 255,8 milyar dolarla kapatmıştık. 2024'ün 45 günü sonunda ise yıllıklandırılmış ihracatımız 257,3 milyar doları geçti. Geçen yılın rekorunun üzerine 1,5 milyar dolar daha ilave ihracatımız oluştu. Bu trendle Orta Vadeli Program'daki hedefimiz olan mal ihracatında 267 milyar doları, hizmet ihracatında da 110 milyar doları aşacağız" açıklamasını yaptı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ PAYI %50 OLACAK

Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerde de ilerleme sağlandığına işaret eden Bolat, 2028 yılında hedefin, bu ürünlerin ihracat payını yüzde 50'ye yükseltmek olduğunu ifade etti. Bolat, Türkiye'nin küresel mal ihracatındaki payının da yükseldiğini, bu payın daha da artacağını ifade etti. Söz konusu ihracatın yüzde 94'ünün sanayi ürünleri alanında gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin 241 milyar dolar sanayi ürünleri ihracatı yaptığını, bu rakamı daha da ileri taşıma gayretinde olduklarını anlattı.

DIŞ TİCARETTE AÇIK AZALIYOR

Bolat, Türkiye'nin ithalatının azaltılması konusunda da önemli çabalar içinde olduklarını belirterek, şunları vurguladı: "Ağustostan bu yana ithalatımızda ve dış ticaret açığımızda azalış trendimiz var. Dış ticaret açığımız yıllık bazda 2022'de 110 milyar dolardı, 2023'te 106 milyar dolara gerilettik. Şu anda 45 gün içinde 2024'te 100 milyar doların altına çektik. 97 milyar dolar civarında bir dış ticaret açığımız var, yıllıklandırılmış olarak. Amacımız bunu yıl sonuna kadar daha da aşağıya çekmek. Burada önemli tedbirler aldık. Temmuz, ağustostan bu yana birçok sektörde aktif bir ithalat politikası izliyoruz."

21,5 MİLYAR LİRA KAYNAK AYRILDI

Bolat, Bakanlık olarak bu yıl 5,5 milyar lira hizmetler ihracatı için 16 milyar lira da mal ihracatı için bütçe tahsis ettiklerini anlattı. Finansman kolaylıkları noktasında Eximbank İGE'de ve Merkez Bankası ihracat ve reeskont kredilerinde çok büyük artışlar yapıldığı bilgisini veren Bolat, "Yakın zamanda Eximbank'ın çevre konuları, yeşil ekonomi, dijital dönüşüm, katma değerli ihracat konularında hazırlıkları var" dedi.

MACARİSTAN'LA TİCARET 6 MİLYAR $ OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto arasında Budapeşte'de ekonomi iş birliği protokolü imzalandı. İki ülke ticaretinin 4 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, "İki ülke Devlet Başkanı ve Başbakanı'nın ortaya koyduğu yıllık 6 milyar dolar ticaret hedefine çok kısa sürede ulaşacağız. Hava yolu taşımacılığında dayakında olumlu gelişmeler göreceğiz" diye konuştu.







