Ekonomi Honda 1 hafta daha üretim yapmayacak
OTOMOTİV

Honda 1 hafta daha üretim yapmayacak

Honda, koronavirüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Honda fabrika
Foto/arşiv: Honda fabrika

Honda'dan yapılan açıklamada, "Bu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Honda Türkiye 19 Mart tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart tarihinden 6 Nisan tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 13 Nisan tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

"Ancak bu durum hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı yeniden gözden geçirilecek ve duruma göre değerlendirilecek.

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