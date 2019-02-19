Honda Türkiye'de Civic üretimine son veriyor

Honda'nın İngiltere'den çıkacak olması üzerine Türkiye operasyonlarına ilişkin önemli açıklama geldi. Honda yetkilileri, 2021 yılında Civic modelinin Türkiye'de üretilmeyeceğini, Türkiye'deki operasyonların paydaşlarla yapılan yapıcı görüşmeler neticesinde sürdürüleceğini söyledi.
İngiliz yayın kurumu BBC'de yer alan haberde, Honda'nın, İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon'daki üretim tesisinin 2022'de kapatılmasına karar verdiği belirtildi.
BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK
İktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Justin Tomlinson'a dayandırılan haberde, üretim tesisinin kapatılmasının yaklaşık 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacağı kaydedildi. Başbakan Theresa May'in, Honda'nın resmi açıklamasının ardından değerlendirmede bulunacağı açıklandı.
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ BREXİT ETKİSİNDE
Ülkenin önde gelen sendikalarından Unite'ın temsilcisi Des Quinn, "İngiltere'de son 20 yıldır otomotiv endüstrisi imalat sanayisinin mücevheri durumundaydı. Şu anda Başbakan May'in sabit tutumu nedeniyle oluşan Brexit kaosunun yarattığı belirsizlikle düşüşte" yorumunu yaptı.
Honda'nın Swindon'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160 bin Honda Civic model aracın üretimi gerçekleştiriliyor.
Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye ihraç ediliyor.
TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Honda uluslararası üretim faaliyetlerindeki değişiklik kapsamında İngiltere'deki fabrikasını kapatacağını, Türkiye'de Civic modelinin üretimine ise 2021 yılında son vereceğini açıkladı.
Açıklamada Gebze'deki 50 bin araç kapasiteli tesisin şu anda ürettiği Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi.
Honda'nın Türkiye'deki üretim ve satış faaliyetleri Kocaeli'nde bulunan 280 milyon lira sermayeli şirket tarafından gerçekleştiriliyor. Üretime 1997 yılında başlayan 50 bin araç kapasiteli tesis geçen yıl yaklaşık 40 bin Civic sedan üretti. Şirkette yaklaşık bin 100 kişi çalışıyor.