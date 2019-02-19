Ekonomi Hondadan yeni açıklama Türkiyeden çıkmıyoruz
OTOMOTİV

Honda'dan yeni açıklama: Türkiye'den çıkmıyoruz

Honda'nın Türkiye'den çıkacağına yönelik haberlere ilişkin Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer'den açıklama geldi. Honda'nın Türkiye'den çıkmayacağını dile getiren Kılıçer, şirketin Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planladığını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Honda üretim merkezi.
Honda üretim merkezi.

Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor, Türkiye'deki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyor." dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNE ODAKLANILACAK

Kılıçer, yaptığı açıklamada, Honda'nın Türkiye’deki faaliyetlerine devam edeceğini belirterek, "Honda, Türkiye’den çıkmıyor. Sektörde yaşanan gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız. Bu kapsamda üretim kapasitesinin optimize edilmesi ve üretim verimliliğinin artırılması gerekliliğini göz önüne alarak küresel üretim sistemimizi ve kabiliyetimizi tekrar gözden geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer

TÜRKİYE'DEKİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Global ölçekte yapılan değerlendirmeler neticesinde, 2021 yılı sonuna doğru Honda'nın Türkiye'de gerçekleştirilen Civic sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, "Ancak Türkiye’deki faaliyetlerimizi sürdürecek ve bu süre zarfında paydaşlarımızla yapıcı diyalog içinde olmaya devam edeceğiz. Honda Motor Başkanı Takahiro Hachigo’nun, 19 Şubat'ta Tokyo’da yaptığı basın toplantısında da ifade ettiği gibi Honda, Türkiye’deki faaliyetlerine devam etmeyi planlamaktadır." açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DE ETKİLEYİCİ SONUÇLAR ELDE ETTİK''

Kılıçer, Honda’nın Civic sedan modeli üretimini durdurma kararının Türkiye’nin ekonomik durumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, Honda'nın, 20 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de otomobil ürettiğini ve son birkaç yılda otomobil satışında gayet etkileyici sonuçlar elde etiğini dile getirdi.

  • Planlı üretimin 2021 yılı sonlarına kadar süreceğinden bu tarihe kadar çalışanlarla yola devam edeceğini ifade eden Kılıçer, "Honda’nın tüm faaliyetlerinin temelinde yatan 'bireye saygı' felsefesi doğrultusunda aldığımız kararlar ve bu kararların olası etkileri konusunda son derece şeffaf bir yaklaşım sergileyeceğiz." şeklinde sözlerini tamamladı.

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