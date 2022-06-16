Ekonomi Hong Kong hava yolu şirketi dört bin kişiyi işe alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Hong Kong hava yolu şirketi dört bin kişiyi işe alacak

Hong Kong hava yolu şirketi Cathay Pacific, Kovid-19 salgınının ardından uluslararası uçuşların normale dönmesi beklentisiyle 2023 sonunda kadar 4 bin yeni personel istihdam etmeyi planlıyor.

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Haber Merkezi AA
Hong Kong hava yolu şirketi dört bin kişiyi işe alacak
Cathay Pacific

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, şirketin Üst Yöneticisi Augustus Tang Kin-wing, salgın tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yarattığı daralmanın ardından yeniden büyüme sürecine girileceğini belirtti.

Tang, 2023 sonuna kadar 700 pilot, 2 bin kabin görevlisi ve geri kalanı yer hizmetleri personeli olmak üzere 4 bin personel istihdam etmeyi planladıklarını ifade etti.

Gruba bağlı yemek tedariki, kargo terminali ve havaalanı hizmetleri iştirakleri ile birlikte, gelecek 18 ila 24 ayda 8 bin kişiye yeni istihdam sağlanabileceğini kaydeden Tang, "Hong Kong'un kilit sivil havacılık merkezi olarak rolünü ve rekabetçiliğini sürdürmesi için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Tang, Cathay Pasific'in tüm uçuşlarının dışarıya yönelik olduğunu, bu sebeple, seyahatlerin karantina zorunluluğu olmadan yapılabilmesinin hayati önem teşkil ettiğini vurgulayarak, "Diğer (Çin) şehirleri ile kıyasladığımızda Hong Kong daha farklı bir tempoda. Hong Kong kapılarını açıyor. (Yerel) hükümetin seyahat kısıtlamaları ve uçuş ekiplerinin karantina süreleri konusundaki düzenlemeleri bizi cesaretlendiriyor. Dolayısıyla doğrultu belli ve sürecin hızlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cathay Pasific, Kovid-19 salgını sonrası seyahat kısıtlamalarının sektöre vurduğu darbe nedeniyle Kasım 2020'de 5 bin 900, 2021'de 2 bin 500 kişiyi işten çıkarmıştı. Şirketin çalışan sayısı 2019-2021 arasında yüzde 37 azalmıştı.

Şirket, halen salgın öncesine kıyasla yolcu taşımacılığında yüzde 4, kargo taşımacılığında ise yüzde 34 kapasite ile hizmet veriyor.

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