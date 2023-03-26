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Ekonomi

Hoş geldin Hayat Katılım

Geçen yıl kurulmasına karar verilen Hayat Finans Katılım Bankası, faaliyet izni aldı. BDDK'dan onay alan Hayat Katılım, dijital olarak faaiyet gösterecek. BDDK, Asır Yatırım Bankası ve Ziraat Dinamik Bankası'nın kurulmasına onay verdi.

Ekonomi Servisi
04:00 . 26/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hayat Finans Katılım Bankası, faaliyet izni aldı.

Hayat Finans Katılım Bankası, faaliyet izni aldı.

Hayat Holding'in dijital ortamda faaliyet gösterecek bankası Hayat Finans Katılım Bankası AŞ'ye izin veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki yeni bankanın daha kurulmasını onayladı. Hayat Finans Katılım Bankası, 21 Nisan 2022'de BDDK'dan kuruluş izni almıştı. 11 ayda kurulum işlemlerini tamamlayan bankanın yakında faaliyete göçmesiyle Türkiye'deki katılı bankası sayısı yediye çıkmış olacak. Asır Yatırım Bankası AŞ ile Ziraat Dinamik Banka AŞ'nin kurulumlarını tamamlamasıyla Türk bankacılık sektörüne üç banka dahil olacak.

ASIR YATIRIM 600 MİLYON TL SERMAYE İLE KURULACAK

BDDK'nın Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre; kurucu ortaklar Hardan Ayyed, Mohammed Noori Ayyed, Noor Ayyed, Vadeea Ayyed ve Vedat Ayyed tarafından Türkiye'de 600 milyon TL kuruluş sermayeli ‘Asır Yatırım Bankası AŞ’ unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verildi.

ZİRAAT GRUBU'NUN ÜÇÜNÇÜ BANKASI: ZİRAAT DİNAMİK

BDDK'dan kurulum izni alan bir diğer banka ise Ziraat Dinamik Banka'sı oldu. Ziraat Finans Grubu'nun üçüncü bankası 2,5 milyar TL kuruluş sermayesiyle faaliyete başlayacak. BDDK'nın Dijital Banka Yönetmeliği'nde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere kurulmasına izin verdiği Ziraat Dinamik Bankası A.Ş. dijital olarak hizmet verecek. Bankanın ortakları ise Ziraat Bankası AŞ, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ, Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, Ziraat Teknoloji AŞ olacak.



#BDDK
#Banka
#Sermaye
#Yatırım
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