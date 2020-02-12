Hub olma yolunda enerjik adım

Türkiye'nin doğal gazda ticaret merkezi (hub) olma hedefinde önemli göstergelerden biri olan ihracatçı şirket sayısı, küresel ölçekli şirketlerin de katılımıyla artıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son Kurul toplantısında, Norveçli enerji firması Equinor'un iştiraklerinden Danske Commodities'in başvurusunu kabul ederek, şirkete doğal gaz ihracat lisansı verilmesini kararlaştırdı.

LİSANSLI ŞİRKET SAYISI 18'E ULAŞTI

Böylece doğal gaz ihracat lisansı sahibi şirket sayısı 18'e yükseldi. Türkiye'den Bulgaristan'a boru hatlarıyla gaz ihraç etmeyi amaçlayan Danske Commodities'in başvurusunun onaylanmasıyla, Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefiyle uyumlu politikalara bir yenisi eklenmiş oldu. Geçen yıl temmuzda ABD'li Shell ve Aygaz da doğal gaz ihracat lisansı almıştı.

10-15 milyar metreküp ihracat mümkün

Equinor, iştiraki üzerinden aldığı son lisansla, sektörün perakende ve dağıtım (downstream) tarafında Türkiye'deki faaliyetlerine devam edeceğini göstermiş oldu. Şirket, geçen hafta Trakya'da doğal gaz arama ve üretim çalışmalarına devam etmeyeceğini açıklamıştı. EPDK yetkilileri, TürkAkım Boru Hattı'nın devreye alınması ve TransBalkan boru hattında Bulgaristan üzerinden doğal gaz ithalatı yapan şirketlerin TürkAkım üzerinden doğal gaz ithal etmeye başlamasıyla, ithalat giriş noktalarında daha fazla atıl kapasiteler oluştuğunu belirtti. Bu noktalarda hem giriş yönlü spot boru gazı ithalatı hem çıkış yönlü doğal gaz ihracatı yapılabilmesi amacıyla teknik ve hukuki çalışmaların devam ettiği bilgisini veren yetkililer, Avrupa ülkeleriyle doğal gaz ticaretinin gelişmesi ve enterkoneksiyon imkanlarının artmasıyla, Türkiye'nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefine büyük oranda ulaşılmış olacağı değerlendirmesinde bulundu. Yetkililer, ihracat çıkış noktalarındaki hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yıllık 10 ila 15 milyar metreküp doğal gaz ihracatı yapılmasının mümkün olacağını aktardı.