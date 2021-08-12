Ekonomi Hükümet yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekli için zam teklifini açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hükümet yaklaşık 6,5 milyon memur ve emekli için zam teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına önümüzdeki iki yıl için yapılması planlanan zam teklifini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sendikalara 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı ve ikinci altı ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı önerdiklerini açıkladı. Bakan Bilgin bu oranın 2023 yılı için ise enflasyon farkları ile yüzde 6 artı yüzde 6 şeklinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hükümet ​6,5 milyon memur ve emekli için zam teklifini açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beklenen zam teklifini açıkladı.

Bakan Bilgin, ''3600 gösterge meselesinin çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu meselenin bu sözleşme masasında çözüleceğini düşünüyoruz.'' dedi.

  • Konfederasyonlar ayrım yapılmadan tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlandırılmasını talep etmişti.

2022 VE 2023 YILI MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ZAM TEKLİFİ

Bakan Bilgin, kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının birinci 6 ayı için yüzde 5 artı enflasyon farkı ve ikinci altı ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı, 2023 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 6 artı enflasyon farkı ikinci altı ayda yüzde 6 enflasyon farkı önerisinde bulunduklarını açıkladı.

Yetkili sendikalar 91 maddelik taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da geçtiğimiz haftalarda sunmuştu.

İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam talep ediyor. Taban aylığa artışın ardından kamu görevlilerine ve emeklilere 2022 yılının tamamı için ocak ayından itibaren yüzde 21 zam ve ayrıca yüzde 3 refah payı, 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talep ediliyor.

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